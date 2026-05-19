Se entrega hombre acusado de homicidio en Boca Chica

Sede del Palacio de la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía informó que este martes que se entregó en el Palacio de la Policía Nacional un hombre acusado de provocar la muerte de otro durante un incidente ocurrido en el municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

El detenido es Esmil Antonio García Méndez, alias "Saelo", de 37 años, quien era buscado por las autoridades en relación con la herida de bala ocasionada a Michael Alfonso Camilo Gil, de 30 años.

Según el informe policial, la víctima falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud, donde permanecía ingresada desde el pasado 10 de mayo tras resultar herida de bala en la cabeza.

García Méndez se presentó de manera voluntaria en la sede policial acompañado de su madre y fue recibido por el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, quien aseguró que durante el proceso investigativo se le garantizarán sus derechos constitucionales y el debido proceso.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se habría originado en medio de una discusión motivada por "viejas rencillas personales" en el sector Monte Rey, de Boca Chica.

La Policía informó además que, como parte de las pesquisas, fue recuperada una pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros, presuntamente vinculada al caso, la cual fue enviada a la Policía Científica para los análisis correspondientes.

La institución indicó que el imputado será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales de lugar, mientras continúan las investigaciones.

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