Salud Pública dice no hay "riesgo sanitario" en avión retornó al país; 12 pasajeros fueron atendidos

Imagen de la aeronave que tuvo que retornar al país luego de tres horas en el aire. Pasajeros sintieron un extraño olor y varios presentaron síntomas como ansiedad y dificultad para respirar. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública informó la noche de este miércoles que no existe evidencia de "riesgo sanitario" ni de un evento de salud pública asociado al incidente registrado en un vuelo que salió desde el Aeropuerto Internacional del Cibao con destino a Nueva York, Estados Unidos, y que retornó de manera preventiva tras percibirse un olor extraño dentro de la aeronave.

La institución explicó que, inmediatamente después del aterrizaje, fueron activados los protocolos de emergencia y asistencia médica para evaluar a los pasajeros y tripulantes.

Según el informe oficial, 12 personas fueron trasladadas a centros de salud con síntomas respiratorios leves para fines de evaluación médica.

Las autoridades señalaron que la mayoría de los pasajeros presentó síntomas relacionados con ansiedad, pánico y dificultades respiratorias leves, siendo posteriormente dados de alta.

Como parte de la respuesta participaron equipos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el Viceministerio de Gestión de Riesgo y Salud Ambiental, la Dirección Provincial de Salud Santiago III, personal del Servicio Nacional de Salud (SNS), la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y otros organismos de respuesta.

Salud Pública reiteró que, hasta el momento, no se ha identificado ninguna amenaza sanitaria vinculada al incidente y aseguró que continúan las evaluaciones correspondientes para determinar la causa del olor percibido dentro de la aeronave.

Cuatro siguen

Actualmente, cuatro personas permanecen bajo observación médica en distintos centros de salud y se encuentran en condición estable.

Según el reporte oficial, la mayoría de las personas afectadas fue dada de alta luego de recibir atención médica y ser evaluada por especialistas.

Actualmente, cuatro pasajeros permanecen ingresados en distintos centros de salud bajo observación médica, aunque se encuentran estables.

Detalles del vuelo

El avión, un Airbus A321 de la aerolínea Delta Air Lines, operaba el vuelo 1822 con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Llevaba 192 pasajeros a bordo.

El avión despegó desde Santiago a las 2:45 de la tarde y la emergencia fue declarada a las 5:15, luego de que varios pasajeros comenzaran a sentirse afectados por la situación registrada dentro de la aeronave. Tenía tres horas en el aire.