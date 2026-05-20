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Emergencia vuelo Santiago
Emergencia vuelo Santiago

Avión regresa de emergencia al aeropuerto de Santiago tras fuerte olor

Equipos médicos asistieron a varios viajeros luego de que un fuerte olor dentro de la aeronave generara síntomas físicos y crisis nerviosas entre los ocupantes

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Avión regresa de emergencia al aeropuerto de Santiago tras fuerte olor
Tras la emergencia, las autoridades aeroportuarias investigan las circunstancias que provocaron el olor dentro de la cabina. (FUENTE EXTERNA)

Un avión de Delta Airlines que realizaba un vuelo entre Santiago y Nueva York retornó este miércoles de emergencia al aeropuerto del Cibao debido a un fuerte olor que afectó a pasajeros.

Varios pasajeros requirieron asistencia médica. Según informaciones preliminares, algunos viajeros comenzaron a experimentar náuseas, mareos y vómitos mientras el avión se encontraba en pleno vuelo, situación que obligó a la tripulación a retornar de emergencia al Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago. 

Desde la terminal aérea informaron que la aeronave, que había despegado alrededor de las 2:45 de la tarde, permaneció cerca de tres horas en el aire antes de regresar a Santiago. 

Tras aterrizar sin inconvenientes, equipos médicos y organismos de emergencia atendieron a los pasajeros afectados.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la cantidad exacta de personas asistidas

Sin embargo, se informó que al menos un pasajero fue trasladado a un centro de salud y otro podría ser llevado para recibir atenciones médicas.

De acuerdo con los reportes obtenidos, además de los síntomas físicos, varios pasajeros también presentaban crisis nerviosas debido al temor generado por la situación ocurrida en la aeronave.

Las autoridades aeroportuarias investigan las circunstancias que provocaron el olor dentro de la cabina.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.