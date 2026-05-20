Extraditan desde Madrid y Chile a dos dominicanos acusados de violación y homicidio

Las autoridades recibieron en el Aeropuerto Internacional Las Américas a Augusto Gabriel Alcántara Mateo, quien fue extraditado desde Madrid por presunta violación sexual en perjuicio de dos menores de edad. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó que, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Santo Domingo, fueron recibidos por separado en extradición hacia el país dos ciudadanos dominicanos requeridos por la justicia por casos de violación sexual y homicidio.

En una primera operación, las autoridades recibieron en el Aeropuerto Internacional Las Américas a Augusto Gabriel Alcántara Mateo, quien fue extraditado desde Madrid tras ser buscado mediante notificación roja internacional por presunta violación sexual en perjuicio de dos menores de edad, en hechos investigados en San Juan de la Maguana.

De acuerdo con el informe policial, el imputado fue entregado a las autoridades correspondientes para ser puesto a disposición del Ministerio Público y responder ante la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/whatsapp-image-2026-05-20-at-21051-pm-df33ac9c.jpeg Agentes de Interpol Santo Domingo trasladaron desde Santiago de Chile a Michael Rodríguez Santos. (FUENTE EXTERNA)

Caso de homicidio

En un segundo caso, agentes de Interpol Santo Domingo trasladaron desde Santiago de Chile a Michael Rodríguez Santos, requerido por las autoridades dominicanas por un homicidio ocurrido el 2 de enero de 2022 en el municipio de Los Alcarrizos, donde falleció Edison Soriano.

Rodríguez Santos llegó al Aeropuerto Internacional de Punta Cana y posteriormente fue entregado al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La Policía Nacional destacó que ambas extradiciones fueron realizadas en coordinación con organismos internacionales y autoridades judiciales, como parte de los esfuerzos dirigidos a localizar y capturar prófugos requeridos por la justicia dominicana.