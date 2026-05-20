Familia Fanjul respalda esfuerzos de Trump para un cambio político en Cuba

La familia Fanjul Gómez-Mena, principales accionistas del Central Romana y uno de los clanes empresariales cubano-estadounidenses más influyentes de la industria azucarera, expresó este martes su respaldo a los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio, para promover un cambio político en Cuba.

A través de una declaración difundida desde West Palm Beach, Florida, con motivo del aniversario de la independencia cubana, este 20 de mayo, la familia aseguró que "un cambio significativo finalmente es posible" tras más de seis décadas de régimen comunista en la isla.

"Estados Unidos nos dio lo que una dictadura comunista nos negó en Cuba: la libertad de trabajar, de poseer, de practicar nuestra fe, de disentir, de fracasar, de comenzar de nuevo y de prosperar mediante el esfuerzo y no por permiso", expresa el comunicado firmado por Alfonso, J. Pepe, Lian, Alex y Andrés Fanjul.

Prometen apoyar reconstrucción

La familia, que tiene origen español (Asturias), también afirmó que el eventual fin del régimen comunista marcaría "el comienzo de la renovación" de Cuba y prometió apoyar la reconstrucción económica y social del país.

"El día en que termine el régimen comunista no marcará el fin de la lucha de Cuba; marcará el inicio de su renovación" Familia Fanjul “

Asimismo, prometieron su "experiencia, recursos y dedicación para construir una nación fundamentada en la libertad, las oportunidades, la empresa privada, la dignidad humana y las instituciones democráticas".

¿Quién es la familia Fanjul Gómez-Mena?

La familia Fanjul Gómez-Mena forma parte de la histórica élite económica cubana vinculada al negocio azucarero antes de la Revolución de 1959 que encabezó Fidel Castro. Emigraron a Estados Unidos, donde levantaron uno de los imperios azucareros más poderosos de Norteamérica.

En República Dominicana son de los principales accionistas del Central Romana, cuya actividad es la producción de azúcar, y en el complejo turístico Casa de Campo. En septiembre del 2024, el Consejo de Directores designó a José Fanjul Jr. como presidente de Central Romana, mientras que Alfonso y José "Pepe" Fanjul continuaron como copresidentes y co-directores ejecutivos.

El relevo coincidió con el 40 aniversario de la adquisición mayoritaria de la empresa por la familia Fanjul, que ha diversificado sus operaciones hacia el turismo, la agroindustria, las zonas francas, la marina y el transporte.

La familia también posee una amplia influencia política en Estados Unidos y han mantenido estrechas relaciones con la élite de esa nación, incluyendo al presidente Donald Trump.

Entre sus miembros más conocidos figuran Alfonso "Alfy" Fanjul, José "Pepe" Fanjul, Andrés Fanjul y Alexander Fanjul.