Plantea alinear sistemas de datos de instituciones de tránsito para enfrentar siniestralidad vial

El coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención. ( FUENTE EXTERNA )

El coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención, afirmó este miércoles que el país necesita avanzar hacia un sistema unificado de datos entre las instituciones vinculadas al tránsito y transporte, con el objetivo de identificar de manera más precisa los factores de riesgo y las causas de los accidentes de tránsito.

Durante las palabras de apertura del 8vo. Encuentro Iberoamericano de Datos de Seguridad Vial (Oisevi), Ascención sostuvo que la dispersión de formatos y métodos de recolección de información limita la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas efectivas en materia de seguridad vial.

"El país necesita datos precisos, oportunos y estandarizados. Solo así podremos identificar los verdaderos factores de riesgo, los puntos críticos de alta siniestralidad y los perfiles de los usuarios más vulnerables", expresó.

El funcionario indicó que la calidad de los datos no puede lograrse de manera aislada, sino mediante la interoperabilidad entre las instituciones que manejan estadísticas relacionadas con accidentes de tránsito, emergencias, salud y justicia.

Explicó que un sistema integrado permitiría tener una visión más completa de cada incidente, desde el impacto inicial en la vía hasta la atención hospitalaria y las consecuencias legales.

Ascención consideró que los registros incompletos o las informaciones mal georreferenciadas afectan la capacidad de respuesta de las autoridades y pueden traducirse en medidas ineficaces para prevenir accidentes.

Asimismo, destacó la importancia de incorporar herramientas tecnológicas y metodológicas avanzadas, como sistemas de información geográfica (SIG), plataformas de inteligencia de negocios (BI) y modelos de analítica predictiva.

Según explicó, estas tecnologías facilitan la identificación de patrones de riesgo, la proyección de escenarios y la evaluación en tiempo real de las medidas implementadas.

El coordinador del Gabinete de Transporte también llamó a superar las barreras burocráticas y tecnológicas entre instituciones, al considerar que la colaboración interinstitucional contribuirá a optimizar los recursos del Estado y fortalecer la seguridad vial en el país.

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