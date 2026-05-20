Wilmi Daniel Pinales Ortiz, tío de Joel Carmona Pinales, acusado por la muerte de una bebé de ocho meses en la provincia San Cristóbal, pidió este miércoles que las autoridades también investiguen a la madre de la niña, Laudry Bonilla, por presuntos maltratos y descuido.

Luego de que un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia dictara tres meses de prisión preventiva contra el acusado, Pinales Ortiz aseguró que la madre de la menor supuestamente le suministraba medicamentos para dormir y la dejaba sola en la vivienda.

"Como ella le daba también Prolyn para poder dormir a la niña, para irse a jalar hooka, yo quiero que ella sea investigada", expresó el hombre.

Asimismo, destacó que cuando la madre realizaba esa acción y salía de la casa, presuntamente "se iba a joder con drogas".

"La doctora que estaba de turno ese día me dijo que para dónde había cogido la madre. La madre se desgaritó y la dejó", sostuvo al referirse al día en que la menor fue agredida y llevada al hospital.

Pinales Ortiz también aseguró que dos semanas antes la menor habría sufrido una fractura en una pierna, hecho que, según afirmó, fue ocasionado por la madre y que debía ser investigado por las autoridades.

Defiende a su sobrino

Asimismo, defendió la inocencia de su sobrino y manifestó que no cree que este haya cometido el hecho que se le imputa.

"Él es inocente realmente... nunca yo pienso que ese niño da para eso", expresó.

El familiar indicó además que Joel Carmona Pinales y la madre de la niña tenían alrededor de 13 días conviviendo cuando ocurrió el incidente.

El Ministerio Público indicó que la autopsia practicada a la infante determinó murió a causa del "Síndrome del Niño Maltratado" y presentaba fractura craneal, hemorragia, contusión y edema cerebral y pulmonar, y huellas de mordedura humana compatibles con la dentición del imputado.

Asimismo, detalla que el cadáver de la infante mostraba "deformidad facial derecha por contusión y edema y huella de mordedura humana en la mandíbula y el cuello".

Joel Carmona deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, mientras avanzan las investigaciones del caso.