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Emergencia vuelo Santiago
Emergencia vuelo Santiago

Avión declarado en emergencia permanecerá en RD mientras investigan olor detectado durante vuelo

La aeronave, que operaba el vuelo 1822 con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, transportaba a 192 pasajeros al momento del incidente

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Avión declarado en emergencia permanecerá en RD mientras investigan olor detectado durante vuelo
Un avión de la aerolínea comercial Delta estacionado en un aeropuerto. (ARCHIVO)

El Airbus A321 de Delta Air Lines que fue declarado en emergencia la tarde de ayer, miércoles, permanecerá en el Aeropuerto Internacional del Cibao mientras técnicos y mecánicos de la aerolínea realizan evaluaciones para determinar el origen de un olor detectado en la cabina durante un vuelo.

La aeronave, que operaba el vuelo 1822 con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, transportaba a 192 pasajeros al momento del incidente.

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Momento del hecho

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por la terminal aérea, varios pasajeros presentaron vómitos, malestares estomacales, problemas respiratorios y crisis nerviosas luego de percibirse el olor dentro del avión.

El vuelo había despegado desde la provincia Santiago, a las 2:45 de la tarde, y la emergencia fue declarada a las 5:15, cuando varios ocupantes comenzaron a sentirse afectados por la situación registrada en la cabina.

Tras activarse el protocolo establecido para este tipo de casos, la tripulación decidió retornar al aeropuerto cibaeño, donde el avión aterrizó a las 5:41 de la tarde.

  • A su llegada, 12 pasajeros fueron asistidos y referidos a distintos centros de salud debido a los síntomas que presentaban.

Mientras continúan las inspecciones técnicas a la aeronave, la aerolínea trabaja en la reubicación de los pasajeros en diferentes vuelos con destino a Nueva York.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.