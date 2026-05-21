Migración reporta 2,056 indocumentados detenidos y 1,350 deportados por la frontera este miércoles

Sede de la Dirección General de Migración ( FOTO DE ARCHIVO )

La Dirección General de Migración (DGM) informó que la provincia Elías Piña registró la mayor cantidad de personas detenidas en condición migratoria irregular durante los operativos de interdicción realizados este miércoles 20 de mayo de 2026, con 230 de los 2,056 extranjeros aprehendidos en distintos puntos del territorio nacional y de la zona fronteriza con Haití.

La institución indicó que agentes de la DGM realizaron 1,872 detenciones directas, mientras que otras 184 personas fueron entregadas por organismos de seguridad e instituciones de defensa del Estado, entre ellas el Ejército de República Dominicana (ERD), que remitió 113 personas, y la Policía Nacional, que entregó 71.

Parte de los operativos de la DGM se desarrollaron en La Vega, donde fueron detenidas 170 personas en los sectores Pedregal, La Colonia, La Joya, Palo Blanco, Sabaneta, Entrada de Guagüí y El Mirador.

Más detenidos





En Santo Domingo y el Distrito Nacional se reportaron 130 detenciones en sectores como Los Frailes, Manoguayabo, Cristo Rey, Arroyo Hondo, Gualey y Simón Bolívar.

En Montecristi fueron detenidos 110 extranjeros indocumentados en comunidades como Palo Verde, Jaramillo, Castañuelas, Santa María, Copey, La Costa, La Mata de Santa Cruz, Villa Vásquez, Guayubín y El Pósito.

En Pedernales se registraron 102 detenciones en Oviedo, Juancho, La Colonia, El Cajuil, Manuel Goya, Tres Charcos, Las Mercedes, Paso Sena, Ávila, Aguas Negras, Mencía y La Altagracia.

Asimismo, en Dajabón fueron detenidas 92 personas en sectores como Los Miches y El Tamarindo. En Santiago se reportaron 89 detenciones en Villa Bisonó (Navarrete), Villa González, Tamboril, Licey al Medio, Puñal, Baitoa, Sabana Iglesia, Jánico y San José de las Matas.

Puerto Plata registró 86 detenidos.