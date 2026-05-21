Cientos de estudiantes participaron en proyecto para la prevención de violencia y uniones tempranas

El Gobierno dominicano, junto a la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), presentaron este jueves los resultados del proyecto "Cambiando las Normas de Género para la Prevención de la Violencia y las Uniones Tempranas", una iniciativa ejecutada entre 2022 y 2025.

De acuerdo con una nota de prensa de las instituciones a cargo, en la convocatoria participaron cientos de niños y adolescentes, especialmente en centros educativos del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, Higüey y Barahona.

Resultados y alcance del proyecto

Indica que el proyecto contó con una inversión de 4.5 millones de dólares y que más de 10,000 niñas y adolescentes fueron parte de los llamados Clubes de Chicas, espacios orientados al fortalecimiento de habilidades para la vida, liderazgo y autonomía. Además, 1,050 adolescentes recibieron formación técnico-vocacional para ampliar sus oportunidades de inserción económica y permanencia escolar.

Los resultados del informe detallan que, en el ámbito educativo, más de 190,000 estudiantes participaron en programas de prevención de uniones tempranas y violencia de género en escuelas secundarias, mientras que 5,042 docentes y miembros del personal educativo fueron capacitados para orientar y acompañar a adolescentes en estos temas.

Asimismo, las campañas comunitarias y de sensibilización alcanzaron a más de un millón de madres, padres y líderes comunitarios, y más de 51,000 hombres y jóvenes participaron en iniciativas enfocadas en promover masculinidades positivas y la equidad de género.

Reacciones y compromisos institucionales

La iniciativa también sirvió de apoyo para la implementación de la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes, así como para los esfuerzos derivados de la Ley 1-21, que prohibió el matrimonio infantil en República Dominicana.

Carlos Carrera, representante de Unicef en el país, aseguró que la iniciativa contribuyó a la implementación de la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes, así como a los esfuerzos derivados de la Ley 1-21.

La directora de Koica en República Dominicana, Sook Jin Byun, señaló que el abordaje de las normas sociales requiere "un esfuerzo prolongado y sostenido" y destacó que las lecciones aprendidas servirán para continuar fortaleciendo las políticas públicas.

El proyecto también incluyó el fortalecimiento institucional de las entidades públicas vinculadas al tema. Más de 1,300 funcionarios fueron capacitados en coordinación intersectorial, protección infantil y prevención de uniones tempranas, con el objetivo de mejorar la articulación entre educación, salud, protección social y protección infantil.

Entre los logros señalados figura la integración de varias de las intervenciones dentro de estructuras permanentes del Estado. Los Clubes de Chicas pasaron a formar parte de la respuesta de protección social de Supérate, mientras que el Ministerio de Educación amplió el modelo preventivo en centros escolares.

La viceministra Olaya Dotel sostuvo que los resultados reflejan "el compromiso del Gobierno dominicano de continuar fortaleciendo políticas públicas que garanticen la protección y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes".

El proyecto fue implementado por el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, Supérate y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en coordinación con el Viceministerio de Cooperación Internacional del Ministerio de la Presidencia, con financiamiento de Koica y asistencia técnica de Unicef.

Las instituciones participantes consideraron que los avances alcanzados ofrecen una base para acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente la meta de eliminar prácticas nocivas como las uniones tempranas antes de 2030.

No obstante, coincidieron en la necesidad de ampliar y sostener este tipo de intervenciones para garantizar mayores oportunidades de protección y permanencia escolar para la niñez y la adolescencia.

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