La libreta de Carolina: seis páginas de dolor que anticiparon su trágica muerte

De color rosa, adornada con una flor de seis pétalos y bajo el título "Pertenece a Carolina", lo que parecía una simple libreta de apuntes, resultó ser un relato silencioso de dolor y desesperación.

A tres días de la muerte de Indhira Carolina Beltré, la joven de 32 años presuntamente asesinada por su expareja en La Toronja, Santo Domingo Este, al abogado de su familia, Andrés Toribio, le fue entregado un cuaderno de aproximadamente 4x5 pulgadas que perteneció a la víctima.

La libreta había sido encontrada por una compañera de Carolina en la zona franca donde ella laboraba, dentro de su casillero. En la contraportada y subrayado dice: "No tocar".

Se presume que esta libreta fue el medio que Indhira habría utilizado para plasmar su dolor, el miedo y la incertidumbre que sentía sobre "qué se puede hacer en ese caso", como ella misma describía su situación al referirse a los constantes actos de violencia psicológica y física, asedio, persecución y amenazas que recibía de su presunto feminicida, Camilo Rodríguez, de 52 años, con quien procreó una niña.

"Algunas veces las cosas no son como las pintan. Pueden hacerte creer una cosa al principio del camino y mientras lo vas recorriendo paso a paso, te vas dando cuenta que es algo diferente al mundo que te pintan", con estas declaraciones inician los apuntes fechados el sábado 16 de mayo de 2026, 24 horas antes de su asesinato vil y cobarde.

En las primeras seis páginas de la libreta, Indhira Carolina hace catarsis al describir la sombría realidad que vivía, y su dolor no solo físico, sino también emocional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-20-at-64516-pm-1eed9e0c.jpeg Portada de la libreta encontrada en el casillero de la víctima. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-20-at-64402-pm-86b9eefe.jpeg Así inicia el relato de lo vivido por Indhira un día antes de su muerte. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-20-at-64359-pm-b5e94abd.jpeg Relato de Indhira Carolina plasmado en la libreta. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-20-at-64404-pm-af33cbe3.jpeg Final del relato. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-20-at-90144-pm-680e831a.jpeg Abogado Andres Toribio, representante de la familia de Indhira Beltré. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) ‹ >

Maltrato psicológico

"Hay personas ignorantes que creen que las cosas son para siempre. Existe el maltrato psicológico y es más humillante que el físico. Prefiero que me des una bofetada, a que me hieras con palabras obscenas e insultos", escribió en la libreta impregnada de impotencia, sin saber el trágico final que le aguardaba.

"Luego de varias veces de ese bochornoso espectáculo, la persona decide coger un camino para no seguir en ese", continúa el texto que parece describir escenas de celos de su expareja, antes de decidir separarse por mutuo acuerdo.

Según explica el abogado Andrés Toribio, en la libreta se establece que el acoso y la persecución se intensificaron en el momento en que Indhira tuvo una nueva pareja.

"La persona desiste por un tiempo, pero luego empiezan los acechos, las persecuciones, incluso las amenazas, porque la persona quiere continuar como los viejos tiempos", continúa el plasmado en la libreta.

Su expareja la veía como una pertenencia, aunque ella siempre intentó mantener un trato afable con él, según lo expresado en los apuntes. "Ya esa otra persona no quiere y la otra persona de cierta manera insiste porque no sabe que ya la otra persona apunta su norte para otro lado".

El desafortunado relato termina indicando cómo el agresor llegó, incluso a amenazar con hacerle daño a su nueva pareja. "OK. Luego de que se entera que ya su norte está en otro lado, quiere hacer la vida imposible de cualquier manera a esa persona, pero esa otra persona solo lo trata bien, aún sabiendo que esa persona te quiere por debajo y te quiere controlar para que vuelvas a ser de él. Usa un comportamiento extraño, incluso te asecha y te persigue y aun así tú sigues siendo buena persona con esa persona...te amenaza con hacerle daño a tu norte."

Indhira habría concluido su testimonio cuestionando "Qué se puede hacer en ese caso??", con una flecha que señalaba a una página en blanco.

31 mujeres son las que han perdido la vida en mano de sus parejas o exparejas en lo que va del año, de acuerdo a informaciones de Interior y Policía.





Posible evidencia

Esta libreta será entregada al Ministerio Público por el abogado para que sea examinada e incluida como evidencia en el caso contra Camilo Rodríguez, acusado de asesinar a Indhira Carolina.

"Como el hecho ocurre entre dos personas y no hay testigos, entonces tienen que haber circunstancias que te digan a ti que él pudo haber cometido el hecho", explicó Toribio.

Tres meses de prisión preventiva contra su expareja

Camilo Rodríguez, acusado de la muerte de Indhira Carolina Beltré, deberá cumplir tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en Guerra.

El expediente del Ministerio Público establece que Camilo le ocasionó varias heridas a Indhira, mientras sostenían una discusión en la vivienda de la víctima.

De acuerdo al informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Carolina falleció a consecuencia de heridas cortopunzantes en el cuello.

Con Indhira suman 31 las mujeres que han perdido la vida a mano de sus parejas o exparejas, cifra que antes de su fallecimiento ya presentaba un aumento de 36.4 %, con relación al mismo periodo en 2025, de acuerdo a informaciones del Ministerio de Interior y Policía.