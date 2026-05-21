Gobierno lanzará permiso de salida de menores totalmente digital

Solicitantes esperan en las instalaciones de la Dirección General de Migración mientras gestionan permisos de salida de menores. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Migración (DGM) pondrá en funcionamiento el nuevo sistema de "Permiso de Salida del Menor 100 % Digital", una plataforma que permitirá realizar este trámite completamente en línea como parte de la estrategia gubernamental de modernización y simplificación de servicios públicos.

El lanzamiento del beta (versión de prueba del programa) será encabezado por el presidente Luis Abinader durante un acto en el Palacio Nacional el jueves 28 de mayo, en el marco de la iniciativa Burocracia Cero impulsada por el Gobierno.

La nueva modalidad busca agilizar el proceso de autorización para viajes de menores de edad fuera del país, reduciendo tiempos de espera y facilitando el acceso al servicio para las familias dominicanas.

Modalidad múltiple

Uno de los principales cambios será la incorporación del permiso en modalidad múltiple, que permitirá salidas ilimitadas del país durante un período de un año, siempre que el menor viaje con la misma persona autorizada.

La modalidad estará disponible para menores dominicanos que viajen con uno de sus padres, mientras el otro emite la autorización correspondiente. Según Migración, los requisitos serán los mismos que los exigidos para el permiso de uso único. El costo del servicio múltiple será de 10,000 pesos por autorización.

Requisitos para solicitar el permiso

Los usuarios deberán completar el proceso digital cargando los siguientes documentos:

Poder notarial del padre o madre que no viaja, autorizando la salida del menor y legalizado por la Procuraduría General de la República o en PuntoGOB .

del padre o madre que no viaja, autorizando la salida del y legalizado por la de la República o en . Acta de nacimiento original del menor con código QR legible.

original del con legible. Copia de la cédula del padre o madre que realiza la solicitud.

Copia de la cédula del padre o madre que autoriza el viaje.

Copia de la visa, residencia o permiso migratorio del acompañante , si el país de destino lo requiere.

, si el país de destino lo requiere. Copia de la visa, residencia o permiso migratorio del menor , cuando aplique .

, . Copia del pasaporte del acompañante con los datos biométricos .

con los . Copia del pasaporte del menor con los datos biométricos .

con los . Una foto reciente 2x2 del menor , de frente y con fondo claro .

2x2 del , de frente y con . Recibo de pago del servicio (puede realizarse en línea o presencial con el impuesto del Banreservas a nombre del padre, madre o tutor)

Aspectos a tomar en cuenta

Migración recordó que el permiso regular mantiene una vigencia de 90 días y que la autorización de viaje únicamente puede tramitarse dentro del territorio dominicano.

Asimismo, explicó que en los casos donde exista custodia exclusiva por sentencia judicial, los solicitantes deberán presentar la documentación correspondiente, así como el permiso judicial cuando aplique.