La Policía Nacional apresó a más de 100 motoristas tras la agresión e intimidación de la que fue víctima el conductor del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), Henrry González, luego de un incidente de tránsito ocurrido la mañana de este jueves, en el sector Café de Herrera, en el municipio de Santo Domingo Oeste.

La información fue ofrecida por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien, a través de una publicación en la red social X, indicó que los involucrados en la agresión serán puestos a disposición del Ministerio Público (MP).

"El comportamiento de turba iracunda tendrá su castigo", advirtió la funcionaria.

El acto también fue condenado por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quien afirmó que brindarán todo el respaldo legal para que se querelle contra sus agresores.

"Garantizar la seguridad física y emocional de nuestro personal y de los estudiantes es y seguirá siendo nuestra prioridad absoluta", expresó el funcionario a través de la red social X.

Tras el incidente, De Camps informó que los estudiantes que se encontraban en el autobús al momento de la agresión fueron trasladados en otra unidad y llegaron a sus escuelas "sanos y salvos".

El hecho

El altercado ocurrió cuando el autobús escolar conducido por González tuvo un roce con una motocicleta que, según versiones preliminares, transitaba en vía contraria con dos niñas estudiantes como pasajeras.

El hecho se registró mientras la unidad de transporte estudiantil se dirigía hacia la Escuela Rafaela Santaella, ubicada en la avenida Isabel Aguiar, lo que provocó momentos de tensión y pánico entre varios niños que se dirigían a clases.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, durante el altercado González sufrió heridas en el rostro y fue trasladado a un centro de salud, donde recibió atenciones médicas.