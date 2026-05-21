Participación Ciudadana exige publicar acuerdo para recibir deportados desde EE. UU. o anularlo

La organización demanda que el contenido del acuerdo sea de conocimiento público. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, solicitó al Gobierno publicar el texto completo del memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos para recibir extranjeros deportados desde ese país o dejar sin efecto el acuerdo.

A través de un comunicado, la entidad afirmó que el documento, relacionado con el "ingreso temporal y excepcional" de nacionales extranjeros deportados y en tránsito hacia sus países de origen, ha generado preocupación y múltiples interrogantes sobre sus implicaciones legales, migratorias y de seguridad.

Por estas razones, considera que por tratarse de un tema "tan delicado" como el migratorio, las autoridades debieron transparentar desde el inicio el contenido íntegro del acuerdo para evitar especulaciones.

"Todavía es una deuda pendiente", expresó la organización.

La entidad advirtió que la experiencia de países como Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, que han firmado acuerdos similares, obliga a la República Dominicana a reflexionar sobre las posibles consecuencias de aplicar este mecanismo.

Por estas razones, la organización considera que el país todavía está a tiempo de dejar sin efecto el memorando y trabajar junto a Estados Unidos en políticas migratorias que respondan a los intereses nacionales.

Dudas sobre su implementación

En el documento, la organización cuestionó sobre cómo el Estado manejaría eventuales recursos legales de los deportados, incluyendo reclamaciones de libertad mediante hábeas corpus, debido a que estas personas ingresarían al país con autorización oficial.

Asimismo, planteó dudas sobre como serían retenidos los extranjeros, cómo se verificarían sus antecedentes y qué ocurriría con aquellos que no puedan regresar a sus países de origen por restricciones migratorias o amenazas contra sus vidas.

Participación Ciudadana sostuvo además que, aunque el memorando tiene carácter de precontrato y no sería vinculante inicialmente, esa condición cambiaría desde el momento en que el primer grupo de deportados llegue al territorio dominicano.

"Esa naturaleza no vinculante se perdería desde que el primer grupo de deportados ingrese a la República Dominicana, pues ya se generarían derechos y obligaciones que nuestro país no podría evadir, tal cual fuera un acuerdo final", concluyó.

El acuerdo firmado entre el Gobierno y las autoridades estadounidenses en el marco de la iniciativa de cooperación bilateral denominada Escudo de las Américas, establece que la República Dominicana acogerá un número limitado de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, excepto haitianos, para "facilitar" el retorno a sus naciones de origen.