RD Vial ejecuta obras por más de RD$50 mil millones en carreteras y elevados

Las inversiones abarcan obras en ejecución y proyectos próximos a iniciar. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Fideicomiso RD Vial, informó este jueves que ejecuta proyectos de infraestructura vial que superan los 50,470 millones de pesos, financiados con recursos provenientes del sistema de peajes y emisiones en el mercado de capitales.

Las inversiones abarcan obras en ejecución y proyectos próximos a iniciar, enfocados en mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular en distintos puntos del país, explicó en una nota de prensa.

Entre las principales intervenciones figuran la modernización de la Autopista Duarte, así como las circunvalaciones de Navarrete, San Francisco de Macorís y La Otra Banda.

También están previstos los elevados de los kilómetros 22 y 28 de la Autopista Duarte, además de la ampliación de la Autopista Sánchez y de la avenida Juan Pablo II.

Según las autoridades, estas obras buscan disminuir los tiempos de desplazamiento, mejorar la seguridad vial y reducir costos de transporte y combustible.

Recursos de peajes

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/whatsapp-image-2026-05-21-at-84319-pm1-89e2f9f1.jpeg Las obras buscan disminuir los tiempos de desplazamientos. (FUENTE EXTERNA)

El director de RD Vial, Hostos Rizik, aseguró que el fideicomiso se ha consolidado como el principal mecanismo de inversión en movilidad terrestre del país.

Indicó que los recursos generados por los peajes son reinvertidos en carreteras, puentes y proyectos de seguridad vial.

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Uno de los proyectos de mayor alcance es la Autopista del Ámbar, que conectará Santiago con la costa norte. La obra, estimada en más de RD$32 mil millones, permitirá reducir el tiempo de viaje hacia Puerto Plata y Sosúa.

Las autoridades explicaron que algunos proyectos ya se encuentran adjudicados, mientras otros avanzan en procesos de evaluación y licitación.

Más detalles

El paso elevado del kilómetro 28 de la Autopista Duarte ya fue adjudicado, lo que da paso a la construcción de una de las obras más esperadas para descongestionar el principal acceso a la capital y reducir la siniestralidad en ese punto crítico.

La Autopista del Ámbar, la obra de mayor envergadura del portafolio, ya cuenta con las ofertas recibidas y se encuentra en evaluación. Con una inversión superior a los 32,000 millones de pesos, conectará Santiago con la Costa Norte y reducirá en cerca de un 35 % el tiempo de traslado hacia Puerto Plata y Sosúa, impulsando el turismo, el comercio y la logística de toda la región norte.

El nuevo paso elevado del kilómetro 22 de la Autopista Duarte y la ampliación de la Autopista Sánchez se encuentran en proceso de licitación.

A estas intervenciones se suma la ampliación de la Avenida Juan Pablo II, prevista para uno de los ejes de mayor volumen vehicular del Gran Santo Domingo.