Uno de los presuntos responsables de la agresión a un conductor del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) este jueves se entregó voluntariamente a la Policía Nacional, luego del incidente registrado en horas de la mañana en El Café de Herrera, Santo Domingo Oeste.

Se trata de Gregory Gerabel González, alias "Negro Malo", quien es señalado como uno de los motoristas que participó en la agresión física contra el chofer Henry González, cuando se encontraba transportando estudiantes hacia centros educativos de la zona.

La Policía señaló que la entrega se produjo ante la persecución activa desplegada para identificar y apresar a todos los implicados en el hecho.

Informó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público (MP) para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para localizar a otros posibles involucrados.

Más de 100 motoristas fueron apresados por el hecho.

Condenan el hecho

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, condenó el incidente que puso en riesgo la seguridad de varios estudiantes, al tiempo que advirtió que "el comportamiento de turba iracunda tendrá su castigo".

Asimismo, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, lamentó la agresión del chofer, por lo que se comprometió a extender todo el respaldo legal para que pueda querellarse contra sus agresores.

"No toleraremos actos de violencia. Brindaremos todo el respaldo legal para la querella contra el agresor. Garantizar la seguridad física y emocional de nuestro personal y de los estudiantes es y será nuestra prioridad absoluta", aseguró De Camps.

Finalmente, sostuvo que garantizar la seguridad física y emocional del personal y los estudiantes seguirá siendo una prioridad absoluta.

El funcionario también anunció que el Ministerio de Educación (Minerd) se constituirá en actor civil ante la justicia.