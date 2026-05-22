Intec abre inscripciones para carrera 5K Bee Part en el Jardín Botánico

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo anunció la apertura de las inscripciones para el 5K Bee Part, una jornada deportiva y familiar que se celebrará el domingo 21 de junio de 2026 en el Jardín Botánico Nacional.

La actividad iniciará a las 7:30 de la mañana y reunirá a egresados, estudiantes, docentes, colaboradores y público general en un espacio diseñado para promover el bienestar, la integración y el reencuentro entre generaciones intecianas.

Apoyo solidario a través del programa PIES

El evento está dirigido tanto a corredores como a caminantes, niños y adultos interesados en disfrutar actividades al aire libre en un ambiente familiar y recreativo.

Además del componente deportivo, la iniciativa tendrá un propósito solidario, ya que el 10 % de los fondos recaudados será destinado al Programa Intec con los Estudiantes Sobresalientes (PIES), que ofrece oportunidades de formación universitaria en áreas STEM a jóvenes talentosos de distintas provincias del país.

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Las boletas están disponibles a través de Santo Domingo Tickets, con un costo de RD$1,750 para adultos y RD$750 para niños.

Cada inscripción incluye un kit oficial para participantes, hidratación, pin finisher y acceso a actividades especiales preparadas para toda la familia.

La entrega de kits será realizada los días 18 y 19 de junio en el campus de Intec, así como el mismo día del evento antes del inicio de la jornada.

El programa PIES, creado en 1987, es una iniciativa pionera de becas del Intec enfocada en apoyar a estudiantes sobresalientes de secundaria para cursar carreras universitarias, especialmente en las áreas de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas.