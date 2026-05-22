Canciller de Ecuador visitará República Dominicana la próxima semana

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó este viernes que la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, realizará una visita oficial a República Dominicana los días 24 y 25 de mayo.

En una nota de la institución, explicó que Sommerfeld tendrá una agenda centrada en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y la cooperación entre ambas naciones.

Según detalló el Mirex, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana llegará al país la noche del domingo 24 de mayo por el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez.

Sostendrá una reunión con Roberto Álvarez

El lunes, Gabriela Sommerfeld sostendrá una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. El encuentro será en la sede de la Cancillería.

Ambos funcionarios encabezarán la primera reunión del Mecanismo de Diálogo Político Bilateral entre República Dominicana y Ecuador, espacio en el que discutirán temas de interés común vinculados al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, así como iniciativas económicas, comerciales y de cooperación.

Como parte de la visita, el canciller Roberto Álvarez ofrecerá un almuerzo oficial en honor a la funcionaria ecuatoriana y la delegación que la acompaña.

Está previsto que la canciller Gabriela Sommerfeld regrese a Ecuador el mismo lunes, una vez concluida su agenda de trabajo en territorio dominicano.