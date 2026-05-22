Ayuntamiento de Santiago declara "Visitante Distinguida" a embajadora de Francia en RD

El ejecutivo municipal explicó que el reconocimiento fue otorgado a Barbry por su trayectoria diplomática y sus aportes al fortalecimiento de las relaciones entre ambos países. ( FUENTE EXTERNA )

El Concejo Municipal del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros declaró como "Visitante Distinguida" a la embajadora de Francia en la República Dominicana, Sonia Barbry.

La distinción fue entregada mediante la resolución número 3513-26, aprobada el pasado 20 de mayo por los ediles, tras una solicitud presentada por el alcalde Ulises Rodríguez.

Durante el acto, el ejecutivo municipal explicó que el reconocimiento fue otorgado a Barbry por su trayectoria diplomática y sus aportes al fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.

"Esta declaratoria como Visitante Distinguida expresa el respeto y la valoración de nuestra ciudad hacia la embajadora Sonia Barbry y fortalece los lazos de amistad, cooperación y desarrollo entre Francia y Santiago", expresó Rodríguez.

De su lado, la embajadora agradeció el reconocimiento otorgado por las autoridades municipales.

Espíritu acogedor de Santiago

Barbry señaló que esta declaratoria refleja la apertura, el dinamismo y el espíritu acogedor de Santiago, ciudad que definió como un referente de transformación y modernización en la República Dominicana.

Asimismo, dijo que Francia está comprometida con el desarrollo de Santiago y del país en áreas como infraestructura, desarrollo social, medioambiente, educación y cultura.

La diplomática recordó además la participación de empresas francesas en proyectos estratégicos como el Monorriel de Santiago, el Teleférico y las líneas del Metro de Santo Domingo, así como el respaldo de la Agencia Francesa de Desarrollo a iniciativas de agua potable, reforestación y programas de microcréditos dirigidos a emprendedores, especialmente mujeres.

El acto de reconocimiento fue realizado en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeroso.