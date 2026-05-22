Edeeste anuncia interrupción eléctrica el domingo por trabajos de la Superintendencia de Bancos

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que este domingo 24 se realizará una interrupción programada del servicio eléctrico en el circuito CNP803, en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, debido a trabajos de poda y adecuaciones en redes internas que ejecutará la Superintendencia de Bancos.

La empresa explicó que, como parte de las maniobras operativas necesarias para facilitar las labores de forma segura, el circuito será seccionalizado, provocando afectaciones parciales en la zona comprendida entre las avenidas México, Leopoldo Navarro, Máximo Gómez y 27 de Febrero, en el Distrito Nacional.

Áreas afectadas y medidas de seguridad

Entre las áreas e instituciones que podrían experimentar interrupciones temporales figuran la Maternidad San Rafael, el Hotel Lina y dependencias parciales de la Policía Nacional.

Edeeste agradeció la comprensión de los usuarios ante las molestias que puedan generar estos trabajos y reiteró que las acciones buscan garantizar condiciones seguras para la ejecución de las labores programadas.

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La distribuidora sostuvo además que mantiene su compromiso de respaldar iniciativas orientadas a fortalecer la estabilidad y mejorar la calidad del servicio eléctrico.