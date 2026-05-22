Gobernadora de Santiago llama a regular y formalizar a los motoconchistas

La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, quien criticó que algunos motoconchistas irrespetan las reglas de tránsito y reaccionan de forma agresiva ante determinadas situaciones. ( DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVAREZ )

La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, consideró necesario regular y depurar el sector de los motoconchos ante los constantes conflictos y hechos de violencia que involucran a algunos integrantes de ese gremio.

La representante del Poder Ejecutivo sostuvo que, aunque muchos motoconchistas trabajan de manera honesta para ganarse el sustento, existen personas dentro del sector que "vandalizan" la actividad y terminan afectando la imagen de todos los trabajadores.

"Detrás de ese grupo de hombres que trabaja dignamente para ganarse la comida, hay personas que se dedican a vandalizar, y las malas acciones de unos pocos terminan afectando a todo el sector", expresó Santos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/whatsapp-image-2026-05-22-at-13720-pm-e2ec7f6a.jpeg Motoristas transitando por las calles de Santiago. (ANEUDY TAVAREZ)

La funcionaria indicó que las autoridades deben verificar los antecedentes y avanzar en un proceso de formalización que permita un mayor control sobre la actividad.

Asimismo, planteó la necesidad de educar a los motoconchistas en temas relacionados con normas de comportamiento, relaciones humanas y manejo de conflictos, debido a los frecuentes incidentes violentos que, según dijo, se producen en algunas paradas y vías públicas.

Comportamiento indebido

Rosa Santos también criticó que algunos motoconchistas irrespetan las reglas de tránsito y reaccionan de forma agresiva ante determinadas situaciones en las calles.

La gobernadora señaló que el sector necesita ser depurado, educado y formalizado para garantizar una mejor convivencia ciudadana y mayor seguridad tanto para los usuarios como para los propios trabajadores del transporte informal.