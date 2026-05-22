Tras seguimiento por varios meses, interceptan ambulancia que transportaba haitianos indocumentados

Los detenidos informaron que pagaron la suma de nueve mil pesos para ser trasladados en la ambulancia. ( FUENTE EXTERNA )

En una ambulancia que presuntamente era utilizada para el traslado irregular de personas extranjeras en condición migratoria irregular, agentes de la Dirección General de Migración (Dirección General de Migración) realizaron una intervención en la provincia Dajabón, en coordinación con el Ministerio Público y el Ejército de la República Dominicana (ERD).

De acuerdo con el informe oficial, la operación se efectuó tras un proceso de inteligencia y seguimiento que se extendió por varios meses, durante el cual las autoridades identificaron al conductor del vehículo como Anderson Ramón Estévez Pacheco, a quien se le atribuía el traslado de extranjeros indocumentados desde la zona fronteriza hacia distintos puntos del país.

El vehículo intervenido, una ambulancia perteneciente a la cooperativa Coopbueno, marca Hyundai modelo CVX, fue detectado cuando recogía a dos ciudadanos haitianos frente al consulado de Haití, en la calle 27 de Febrero, en la ciudad fronteriza de Dajabón.

Detención en el chequeo militar

Posteriormente, el operativo se ejecutó en la carretera Dajabón–Santiago Rodríguez, específicamente en el chequeo militar "El Rodeo", en el municipio Partido, donde los agentes interceptaron la unidad y detuvieron a los dos extranjeros, ambos en condición migratoria irregular.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades ocuparon documentos médicos procedentes de Haití y de un centro de salud ubicado en Santiago Rodríguez. Los detenidos informaron que habrían pagado nueve mil pesos por el traslado.

Tanto el conductor, como la ambulancia y los ciudadanos detenidos fueron trasladados al Centro de Procesamiento Migratorio (CPM) de Dajabón, donde quedaron bajo custodia para los fines legales correspondientes y su posterior puesta a disposición del Ministerio Público.

Compromiso con el control migratorio

La Dirección General de Migración reiteró que continuará fortaleciendo los operativos de control e inteligencia en todo el territorio nacional, en cumplimiento de la Ley General de Migración, asegurando al mismo tiempo el respeto a los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.