Noticias que fueron tendencia

Las decisiones de la aerolínea JetBlue, la aprobación en el Congreso de la reforma laboral para ampliar la licencia de paternidad legislativos y varios hechos judiciales, en el que destacó el asesinato de Indhira Carolina Beltré, víctima de feminicidio, y la estafa a un banco y el arresto de la mayoría de implicados concentraron buena parte de las lecturas de esta semana en Diario Libre, sobre la que te resumimos aspectos relevantes

JetBlue ajusta operaciones

JetBlue anunció una reestructuración de su red aérea que incluye la cancelación de varias rutas desde el aeropuerto de Newark, en Estados Unidos, como parte de un proceso orientado a reorganizar sus operaciones y mejorar la rentabilidad.

La aerolínea explicó que la medida responde a limitaciones operativas y a la necesidad de concentrar recursos en trayectos con mayor demanda. La decisión se produce en medio de un escenario de presión financiera y competencia dentro del mercado aéreo estadounidense.

El ajuste impactará conexiones utilizadas por pasajeros dominicanos y latinoamericanos que empleaban Newark como punto de entrada y salida hacia distintos destinos. La empresa indicó que algunos vuelos serán redistribuidos hacia otros aeropuertos de la región.

JetBlue ha implementado durante los últimos meses varias modificaciones vinculadas a costos, disponibilidad de aeronaves y desempeño de determinadas rutas. La compañía también ha enfrentado dificultades derivadas de revisiones técnicas y retrasos en entregas de aviones.

La información generó numerosas reacciones entre viajeros frecuentes y usuarios que siguen el comportamiento del sector aeronáutico, especialmente por el efecto que puede tener en los desplazamientos hacia ciudades con amplia presencia de comunidades dominicanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/comision-especial-estudiara-nueva-ley-de-residuos-solidos-6e479570.jpeg La decisión del Senado de ampliar la licencia por paternidad ha tardado años. (FUENTE EXTERNA)

Senado aprueba Cambios a licencias de paternidad

El Senado aprobó la reforma laboral que contempla un aumento en la licencia de paternidad, una de las modificaciones incluidas dentro del proyecto que busca actualizar varios aspectos del Código de Trabajo.

La pieza fue respaldada tras discusiones entre legisladores y representantes de distintos sectores vinculados al ámbito empresarial y sindical. Entre los puntos señalados figura la ampliación de derechos para los trabajadores en temas de conciliación familiar.

El proyecto también incorpora ajustes relacionados con procedimientos laborales y disposiciones sobre condiciones de empleo. La propuesta deberá continuar su curso legislativo antes de convertirse en ley.

La ampliación de la licencia de paternidad fue uno de los aspectos que más comentarios generó en plataformas digitales, donde distintos usuarios debatieron sobre el alcance de las nuevas medidas y su impacto en el entorno laboral.

La reforma laboral ha sido objeto de seguimiento durante meses debido a las posiciones encontradas entre organizaciones empresariales y grupos sindicales respecto a los cambios planteados dentro de la legislación vigente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/feminicidio-en-santo-domingo-este-el-caso-de-indhira-carolina-beltre-b1581fcc.jpg La periodista Ana Carolina Cueva relata el dolor contenido en las páginas de la libreta (SAMIL MATEO)

La muerte de Indhira contada desde el dolor que describió en una libreta

El feminicidio de Indhira Carolina Beltré, ocurrido en Santo Domingo Este, provocó una amplia atención por las circunstancias en que se produjo el hecho y los detalles divulgados por las autoridades.

La historia de la periodista de Diario Libre Ana Carolina Cueva recogió el jueves parte del drama que vivió la joven. Contó el hallazgo de la libreta en su lugar de trabajo, en la describía su situación al referirse a los constantes actos de violencia psicológica y física, asedio, persecución y amenazas que recibía de su presunto feminicida, Camilo Rodríguez, de 52 años, con quien procreó una niña.

La Policía lo detuvo el domingo, horas después del hecho, en el sector Riviera del Caribe, "tras labores de inteligencia, búsqueda y captura realizadas por agentes policiales".

La muerte de Beltré, con heridas de un arma blanca, se produjo en una vivienda ubicada en el callejón 7 de la calle Duarte, en La Toronja.

La publicación motivó múltiples reacciones de ciudadanos y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres, que reiteraron preocupaciones sobre la persistencia de los feminicidios en el país.

El caso también impulsó intercambios en redes sociales relacionados con la prevención de la violencia intrafamiliar y las acciones institucionales dirigidas a proteger a víctimas en situaciones de riesgo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/imagen-whatsapp-image-2026-05-19-at-10644-pm-4a043d7e.jpg (FUENTE EXTERNA)

DGII acelera impuestos digitales

La intención de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de crear normas para cobrar impuestos a las plataformas digitales se colocó entre los temas económicos de mayor seguimiento por el impacto que tendría sobre servicios ampliamente utilizados en el país.

El director de la DGII, Pedro Urrutia, informó que la institución trabaja en una propuesta para aplicar el 18 % de ITBIS a plataformas digitales que operan en territorio dominicano, incluyendo servicios de streaming, renta corta y publicidad digital.

Entre las plataformas mencionadas figuran Netflix, Airbnb y Spotify, dentro de un esquema que busca incorporar al sistema tributario los servicios consumidos localmente mediante empresas extranjeras.

La discusión generó numerosas reacciones debido a que la aplicación del impuesto podría reflejarse en mayores costos para usuarios y consumidores que utilizan regularmente estas aplicaciones y servicios digitales.

Otro aspecto seguido de cerca fue que no se trata del primer intento de establecer tributos a estas compañías, ya que el Gobierno había derogado anteriormente un decreto relacionado con el cobro de ITBIS a plataformas digitales tras cuestionamientos y debates públicos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/mp-asegura-tener-pruebas-solidas-contra-imputados-en-fraude-al-bhd-d5a676ce.jpg (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

La estafa a un banco con 10 implicados por la Policía y una coerción tras varios días de seguimiento

El banco y el Ministerio Pública imputan a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, quien era empleado del BHD, de realizar acreditaciones fraudulentas a favor de terceros a cambio de beneficios económicos personales. Cepeda Núñez es señalado de liderar al grupo que fue sometido a la justicia y se ejecutó su arresto el lunes. La estafa ronda los 200 millones de pesos.

Los otros detenidos son Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.

El Ministerio Público aseguró el miércoles que cuenta con "elementos sólidos" para lograr una condena contra los diez imputados en el presunto fraude a la institución bancaria, la cual manifestó en un comunicado su agradecimiento por la labor de las autoridades para esclarecer los hechos y lograr que reciban.

El viernes, el juez Rigoberto Sena de la sala de atención permanente de Palacio de Justicia impuso un año de prisión preventiva a los diez los acusado. El caso fue declarado complejo.