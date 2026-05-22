Prófugo por caso de conductor asesinado en Santiago es declarado en rebeldía por otro proceso

Captura de video del momento en que motoristas atacan a Deivy Carlos Abreu Quezada en el estacionamiento del Palacio de Justicia de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Jhovanny de Jesús Mets Cruz, conocido como "Macho", principal sospechoso en la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, fue declarado en rebeldía en un proceso judicial distinto, en el que figura como imputado por el intento de homicidio de un agente policial en un hecho ocurrido en el año 2023.

La decisión fue adoptada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago luego de que Mets Cruz no se presentara al juicio de fondo pautado para el pasado miércoles 20 de mayo, relacionado con las heridas de bala ocasionadas al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.

En ese caso, el imputado enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malechores. El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, en Santiago.

El incidente dejó al sargento con fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, también resultó herido en la pierna izquierda al intentar auxiliarlo.

Muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada

De acuerdo con informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz tenía como medidas de coerción presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas. Sin embargo, tras su inasistencia a la audiencia, la sala ordenó su declaratoria en rebeldía y activó las consecuencias legales correspondientes.

"Macho" también es buscado por las autoridades como el principal implicado en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas tras una persecución ocurrida el pasado 17 de abril en Santiago.

Según las investigaciones, Mets Cruz habría sido la persona que presuntamente propinó varias estocadas a la víctima en medio del ataque ocurrido en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde Abreu Quezada intentó refugiarse luego de ser perseguido durante varios kilómetros por un grupo de motoristas.

En un principio, se informó que la persecución se produjo tras un incidente de tránsito. Posteriormente, trascendió que la agresión habría estado motivada por una presunta deuda económica del conductor con sus atacantes.