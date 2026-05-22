Despedidas a distancia: las funerarias entran en la era virtual

Imagen de archivo que muestra un ataúd durante un servicio funerario. ( FUENTE EXTERNA )

Luego de la pandemia del COVID-19 surgieron nuevas dinámicas sociales que transformaron radicalmente la manera en como las personas y la sociedad en general trabaja y se relaciona.

Esto se puede ver en la modalidad virtual que ofrecen algunas funerarias donde se ha incorporado la tecnología como parte de los servicios funerarios, permitiendo que familiares y allegados puedan acompañar y despedir a sus seres queridos aun cuando no puedan estar presentes físicamente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/whatsapp-image-2020-04-20-at-11-58-21547141420201230162416-focus-0-0-896-504-4826bc39.jpg La pandemia del COVID-19 trajo cambios en toda la sociedad, entre ellos la manera en como se realizan los funerales. (FOTO DE ARCHIVO)

Por ejemplo, la funeraria Fuente de Luz cuenta con un servicio denominado "El Último Adiós", el cual permite acceder de manera virtual a las exequias, homenajes e inhumaciones mediante una plataforma privada.

A través de este servicio, el titular recibe un enlace privado con contraseña que puede compartir con familiares y amigos desde cualquier parte del mundo, permitiéndoles conectarse desde dispositivos móviles, tabletas o computadoras.

"Al finalizar, la familia recibe un enlace descargable con todo el contenido del servicio realizado. Asimismo, este acompañamiento puede incluir la participación de un celebrante dentro de la ceremonia religiosa", informó la funeraria.

Desde Fuente de Luz explicaron que este servicio surge como una alternativa humana y tecnológica que busca acercar a las familias en momentos difíciles, permitiéndoles expresar apoyo y acompañamiento aun en la distancia.

La pandemia y el auge de estos servicios

"Durante la pandemia del COVID-19 este tipo de servicios tuvo un crecimiento significativo debido a las restricciones existentes y la necesidad de acompañamiento a distancia. En ese período llegamos a realizar más de 12 servicios funerarios virtuales por mes", comentó la empresa funeraria.

Actualmente, aunque la demanda ha disminuido con relación a la etapa de pandemia, el servicio continúa siendo utilizado como una alternativa de apoyo para familiares y allegados que se encuentran fuera del país o que, por distintas razones, no pueden estar presentes físicamente durante las honras fúnebres.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/felconfidencialcomoriginalea15243faea15243fadd99f60aa3d9ebbf26a37df-7873dffb.jpg Sacerdote católico mientras celebraba una ceremonia de despedida a través de Skype en Madrid, España. (EL CONFIDENCIAL)

Funeraria Blandino también ofrece este tipo de servicios a través de la plataforma Zoom.

"Una vez los familiares se comunican con nosotros expresando su deseo de utilizar el servicio virtual, le proveemos un enlace y una contraseña privada para que puedan entrar", comentaron representantes de Blandino.

Tanto en Fuente de Luz como en Blandino el servicio virtual no tiene un costo adicional, sino que viene agregado en el pago del paquete contratado.

O sea, que una persona que haya pagado un servicio funerario tradicional puede solicitar también que se transmita de manera virtual para algún familiar o ser querido que se encuentre en otro lugar y no tendrá que pagar monto adicional.

Ninguna de las dos funerarias tiene la oferta de servicios funerarios exclusivamente virtuales.

Demanda se ha reducido tras la pandemia

La funeraria Jardín Memorial ofrecía este tipo de servicios anteriormente, pero lo descontinuó porque no tenía personal suficiente y, además, la demanda no era suficiente como para mantenerla.

"No teníamos suficiente personal para cubrir específicamente ese tipo de servicios. Aparte de eso la demanda no era constante, era algo solicitado solo de forma esporádica", expresaron al ser consultados por Diario Libre.

Costos Algunas tarifas que tienen las funerarias para la realización de un funeral Blandino cuenta con planes de previsión (a través de Prebea) que cubren hasta cinco beneficiarios mediante una cuota mensual. Estos planes combinan servicios funerarios y un desembolso en efectivo para gastos directos: Plan Premium: Servicios por 60,000 pesos + efectivo 25,000 pesos.Plan Royal: Servicios por 80,000 pesos + 30,000 pesos en efectivo.Plan Élite: Servicios por 110,000 pesos + 40,000 pesos en efecto.Plan Platinum: Servicios por 150,000 pesos + 50,000 pesos en efectivo. Otra funeraria que también ofrece el velatorio virtual es Gresefu, la cual tiene los planes funerarios Premier, el cual ofrece un servicio funerario con un costo de 80,000.00. El plan Golden ofrece un servicio funerario con un costo de 60,000 pesos. El plan Silver cuesta 40,000 pesos y el plan Vida Extraordinaria, que es un plan de cobertura funeraria para personas de 71-90 años de edad, comienza a funcionar a partir de los seis meses ofreciendo un servicio funerario con un costo de 55,000 pesos, más el servicio de últimos días. En lo que respecta a la funeraria Fuente de Luz, explicaron que no tienen una tarifa estándar, sino que adaptan los costes a la situación particular de cada cliente. "Sobre los planes funerarios, en Fuente de Luz trabajamos propuestas personalizadas según las necesidades de cada familia, el tipo de servicio requerido y las facilidades de previsión disponibles al momento", afirmó Fuente de Luz. En el caso de Jardín Memorial es similar: primero se hace la cotización a cada persona, partiendo de su caso particular, y luego se procede a darle un monto específico.