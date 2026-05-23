Policía captura a presunto asaltante vinculado a siete robos en Villa Juana y sectores cercanos

Estiven Manuel Ramírez Ogando, conocido con el alias de "El Pitbull", de 19 años. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este sábado el apresamiento de un joven señalado como presunto responsable de al menos siete robos y asaltos cometidos en el sector Villa Juana y otras zonas del Distrito Nacional durante los últimos meses.

El detenido fue identificado como Estiven Manuel Ramírez Ogando, conocido con el alias de "El Pitbull", de 19 años, quien fue arrestado durante un operativo realizado en la avenida Padre Castellano, en el sector Ensanche Luperón, según indicó la institución en una nota de prensa.

De acuerdo con los reportes policiales, Ramírez Ogando era activamente buscado por múltiples denuncias relacionadas con robos a mano armada y asaltos perpetrados entre marzo y mayo de este año.

Las autoridades le atribuyen varios hechos en los que presuntamente despojó a sus víctimas de teléfonos celulares, dinero en efectivo, documentos personales, tarjetas bancarias y prendas de valor, utilizando armas de fuego y armas blancas para intimidarlas.

Hechos del Delito

Las investigaciones establecen que algunos de los incidentes ocurrieron en distintos puntos de Villa Juana, especialmente en las inmediaciones de las avenidas Máximo Gómez, John F. Kennedy y 5to Centenario, así como en la calle Seibo.

Según la Policía, entre las víctimas figuran personas que fueron interceptadas mientras caminaban por la vía pública, se desplazaban en motocicletas o salían de sus lugares de trabajo.

La institución indicó que, durante el proceso de investigación, el detenido habría admitido su participación en los hechos denunciados en su contra.

El joven permanece bajo custodia del Ministerio Público, organismo que continuará con el proceso correspondiente para determinar las responsabilidades penales derivadas de las acusaciones.