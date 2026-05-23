Lluvias generan inundaciones y emergencias: desborde de ríos deja a cuatro jóvenes atrapados

Fotografía de archivo de miembros de la Defensa Civil durante un rescate en un río. ( DIARIO LIBRE )

Las fuertes lluvias asociadas a una vaguada comenzaron a generar incidentes en varias provincias del país, dejando comunidades incomunicadas y obligando a organismos de socorro a realizar rescates acuáticos, según informó este sábado el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Uno de los casos ocurrió en Duarte, donde la Defensa Civil reportó el desbordamiento de los ríos Payaso y Caño Azul, situación que dejó incomunicada la comunidad de Los Contreras debido a la crecida de las aguas.

Mientras que, en Monte Plata cuatro jóvenes quedaron atrapados tras el desbordamiento de los ríos Comatillo y Los Guayabos. Equipos de rescate de la Defensa Civil realizaron una operación acuática que permitió poner a salvo a los afectados sin que se reportaran víctimas.

El organismo de emergencia indicó que estos eventos están relacionados con las precipitaciones provocadas por la interacción de una vaguada y el viento predominante del este, condiciones que continuarán generando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas zonas del territorio nacional.

Provincias en alerta

Ante la situación, el COE mantiene dos provincias en alerta amarilla y ocho en alerta verde por posibles inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Las provincias colocadas en alerta amarilla son Monte Plata y Sánchez Ramírez.

En alerta verde permanecen San Pedro de Macorís, San Cristóbal —especialmente Villa Altagracia—, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago y Duarte, en especial la zona del Bajo Yuna.

Recomendaciones

Las autoridades exhortaron a la población a no cruzar cuerpos de agua con altos volúmenes y evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta, mientras los organismos de protección civil continúan monitoreando las zonas vulnerables.