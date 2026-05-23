Hombre secuestrado en Boca Chica fue hallado calcinado dentro de un vehículo en Juan Dolio

Fachada del palacio de la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre que había sido secuestrado en Boca Chica fue hallado calcinado dentro de un vehículo incendiado en Juan Dolio, provincia San Pedro de Macorís, informó este sábado la Policía Nacional.

La víctima fue identificada como Rolando de Jesús Rodríguez, de 33 años, conocido como "El Gordo", cuyo cadáver fue encontrado dentro de un automóvil Daihatsu Mira, color gris, completamente quemado en una zona boscosa cercana al residencial Guavaberry, en el municipio de Juan Dolio.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Rodríguez fue secuestrado el pasado 21 de mayo en el sector Barrio Alto de Chavón, en Boca Chica, durante un tiroteo ocurrido en esa comunidad.

La Policía indicó que el hallazgo del cuerpo se produjo horas después del secuestro y que el caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

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Entrega voluntaria

Este sábado se entregó de forma voluntaria Wander Erickson Soriano, alias "Campe", señalado como uno de los presuntos participantes en el rapto y homicidio de Rodríguez.

Soriano era activamente buscado por las autoridades y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes, de acuerdo a la institución del orden.

El informe policial, Soriano habría actuado junto a Bernardino del Rosario de los Santos, alias "Nando El Sicario", quien ya se encuentra bajo custodia.

Búsqueda de otros sospechosos

Asimismo, las autoridades mantienen la búsqueda de varios sospechosos identificados por los apodos de "Marquito La Fuga" y "El Guardia", además de Roberto Antonio Jiménez Dirocie, alias "El Guapo", quienes permanecen prófugos.

Las pesquisas apuntan a que el crimen estaría relacionado con disputas por el control de puntos de venta de drogas en la zona. De acuerdo con la Policía, los implicados formarían parte de una estructura de microtráfico conocida como "Los Sanjuaneros", presuntamente dirigida por los hermanos Jiménez Dirocie.

La institución indicó que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho y localizar a los demás involucrados, al tiempo que exhortó a los prófugos a entregarse por la vía que consideren pertinente para responder ante la justicia.