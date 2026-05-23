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Gabriela Sommerfeld
Gabriela Sommerfeld

La canciller de Ecuador llegará a la República Dominicana este domingo para una visita oficial

Gabriela Sommerfeld regresará a Ecuador tras concluir su agenda oficial en República Dominicana

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    La canciller de Ecuador llegará a la República Dominicana este domingo para una visita oficial
    La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, recibirá este lunes en visita oficial a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, con quien encabezará la primera reunión del Mecanismo de Diálogo Político Bilateral entre ambas naciones.

    La información fue ofrecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), e indicó que la diplomática ecuatoriana llegará al país la noche del domingo por el Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez y agotará una agenda de trabajo el lunes en la sede de la Cancillería dominicana.

    De acuerdo con el Mirex, tras los saludos protocolares, Álvarez y Sommerfeld sostendrán conversaciones junto a sus respectivas delegaciones para abordar temas de interés común orientados al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

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    Temas de interés común

    Entre los asuntos que serán tratados figuran iniciativas de cooperación, así como temas económicos y comerciales destinados a ampliar las oportunidades de intercambio y colaboración entre República Dominicana y Ecuador.

    • Como parte de la visita oficial, el canciller dominicano ofrecerá un almuerzo en honor de la ministra ecuatoriana y de la delegación que la acompaña.

    La Cancillería informó que la funcionaria ecuatoriana tiene previsto retornar a su país el mismo lunes, una vez concluida su agenda oficial en territorio dominicano.

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