Padres de niños con autismo protestan en Santiago en apoyo al doctor Fadul

Padres y madres de niños con autismo se manifestaron este sábado frente al consultorio del doctor Ernesto Fadul, en la provincia Santiago, en respaldo al tratamiento que ofrece a menores con TEA. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

Decenas de padres y madres de niños con trastorno del espectro autista (TEA) realizaron este sábado una manifestación pacífica en una plaza comercial de Santiago, donde el doctor Ernesto Fadul tiene su consultorio, para exigir que pueda continuar ofreciendo el tratamiento y suplementos que, según afirman, han generado mejorías en sus hijos.

La concentración reunió a familiares de menores diagnosticados con autismo, representantes de organizaciones sociales y ciudadanos que respaldan al especialista, luego de las restricciones impuestas por el Ministerio de Salud Pública relacionadas con el tratamiento promovido por el médico.

Durante la actividad, los manifestantes defendieron el trabajo realizado por Fadul y aseguraron que muchos niños han presentado cambios positivos en su comportamiento, comunicación y desarrollo tras iniciar el tratamiento.

Rebeca Henríquez, presidenta de la Fundación Derechos Humanos Global, aseguró que cientos de familias se sienten afectadas por la situación.

"Muchas madres aquí han visto que sus hijos han mejorado mucho. Nosotros entendemos que se está cometiendo un atropello al impedirle continuar entregando los suplementos", expresó.

Henríquez indicó además que las manifestaciones continuarán y que, de no recibir respuesta de las autoridades, realizarán protestas frente a las oficinas de Salud Pública.

"Si no permiten que el doctor continúe dando los suplementos, nos vamos a ir ya a nivel nacional", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/23/whatsapp-image-2026-05-23-at-105052-am-2-8b43a78c.jpeg Rebeca Henríquez, presidenta de la Fundación Derechos Humanos Global, ofrece declaraciones durante la protesta en apoyo al doctor Ernesto Fadul. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ)

Cumplimiento de las regulaciones

La protesta se produce luego de los señalamientos realizados por el Ministerio de Salud Pública sobre el tratamiento aplicado por el galeno.

Las autoridades han recordado que todo medicamento, suplemento o procedimiento médico debe cumplir con las regulaciones establecidas en la Ley General de Salud 42-01 y contar con certificación y validación científica antes de ser suministrado a pacientes.

Salud Pública sostiene que ningún profesional puede distribuir tratamientos sin autorización oficial, especialmente en casos relacionados con menores de edad y condiciones como el trastorno del espectro autista.

Sin embargo, varios padres defendieron públicamente los resultados obtenidos con sus hijos tras acudir donde el doctor Fadul.

José Manuel Quezada relató que había agotado múltiples alternativas antes de iniciar el tratamiento.

"Luego que visité al doctor Fadul, mi hijo fue cambiando enormemente. Por eso estoy aquí, porque creo en el procedimiento que se ha venido implementando", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/23/whatsapp-image-2026-05-23-at-105052-am-1-e9aa3b44.jpeg Manifestantes sostienen pancartas durante la concentración realizada en Santiago en apoyo al doctor Ernesto Fadul. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/23/whatsapp-image-2026-05-23-at-105052-am-3-c70487cb.jpeg Decenas de familias participaron en una protesta pacífica para exigir que el doctor Ernesto Fadul continúe ofreciendo suplementos y tratamientos a niños con autismo. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ) ‹ >

El ciudadano pidió al ministro de Salud Pública y al presidente Luis Abinader buscar una salida que permita continuar ayudando a los menores diagnosticados con autismo.

Otros participantes afirmaron que muchas familias dominicanas no cuentan con recursos suficientes para costear terapias especializadas, tratamientos conductuales o suplementos médicos, por lo que consideran que el apoyo ofrecido por el especialista representaba una alternativa accesible.

El trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la conducta y la interacción social.

Organismos médicos internacionales recomiendan que los tratamientos dirigidos a pacientes con TEA estén sustentados en evidencia científica y supervisión profesional.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud Pública no ha informado si reconsiderará las restricciones relacionadas con el tratamiento promovido por el doctor Ernesto Fadul.