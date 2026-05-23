Base de datos del Siuben supera los 2.9 millones de hogares registrados

El Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) informó que su base de datos socioeconómica alcanza actualmente más de 2.9 millones de hogares registrados en el país, lo que representa un 79 % del total, según su último corte a marzo de 2026.

A enero de 2025 se registraban 2,870,685 hogares en el sistema, mientras que a mayo de 2024 la cifra era de 2,861,699, de acuerdo con datos de la entidad.

La institución explicó a Diario Libre que estas cifras forman parte del proceso de transición hacia el Registro Social Universal de Hogares (RSUH), una plataforma que integra información histórica con actualizaciones constantes, en lugar de depender de levantamientos masivos cada cierto tiempo.

A diferencia del modelo anterior —basado en barridos nacionales cada cuatro años—, el Siuben indicó que ahora opera con un esquema de actualización continua que combina tres mecanismos:

La planificada: a través de barridos territoriales

La continua: a través del Centro de Atención Telefónica, autorregistros e interoperabilidad

La actualización bajo demanda: cuando se requiere confirmar o actualizar datos por solicitudes ciudadanas o necesidades institucionales

En ese sentido, la entidad detalló que durante 2024 y 2025 se realizaron operativos en provincias como Azua, San Juan, Elías Piña y Dajabón, mientras que para 2026 se proyectan nuevos levantamientos en Santiago Rodríguez, San Cristóbal, Peravia, Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco, entre otras localidades.

El objetivo es incorporar información equivalente al 21 % de los hogares del país, en referencia al Censo 2022.

Cómo identifican los hogares en pobreza

El Siuben destacó que para identificar los hogares en la pobreza su sistema se apoya en instrumentos como el Índice de Calidad de Vida (ICV), que clasifica a los hogares en cuatro niveles socioeconómicas y demográficas (calidad de la vivienda, acceso a servicios, nivel educativo, brecha digital).

Esto permite ubicar a cada hogar en cuatro categorías que van desde ICV-1 hasta ICV-4:

ICV-1 Pobreza estructural extrema

ICV-2 Pobreza estructural moderada

ICV-3 Estrato socioeconómico medio

ICV-4 Estrato socioeconómico alto

Para la aplicación del ICV, la institución utiliza un "universo estadístico validado" de 2,844,126 hogares, tras superar procesos de control de calidad y consistencia de datos.

De acuerdo con el informe, 286,060 hogares, que equivalen a 10.1 %, se ubican en la categoría ICV-1, mientras que 751,543 (26.4 %) corresponden al ICV-2. El mayor nivel de concentración se encuentra en el ICV-3, con 811,735 hogares (28.5 %), seguido del ICV-4, con 487,721 hogares (17.1 %).

La entidad explicó que los registros clasificados como "no categorizados" se encuentran en una fase transitoria de validación institucional.

El levantamiento de datos

El levantamiento de información se realiza a través de un modelo multicanal que incluye operativos de campo, levantamientos focalizados, atención presencial, el Centro de Atención Telefónica (CAT), autorregistros y coordinación con otras instituciones.

El Siuben indicó que se encuentra en un proceso de modernización a futuro para la interoperabilidad, a través de mesas técnicas con instituciones como la Junta Central Electoral (JCE), el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

Todos los datos se recogen bajo el mismo estándar, utilizando el Cuestionario de Información Socioeconómica de los Hogares (Ciseh), con procesos que incluyen validación cartográfica, la revisión de calidad y el análisis técnico de los datos.

Comunicación con Supérate

El Siuben indicó que actualmente coordina de forma directa con la Dirección de Desarrollo Social Supérate (DDSS), mediante mesas técnicas enfocadas en la focalización, actualización de hogares e interoperabilidad de datos.

En esos espacios, el Siuben aporta los datos del registro social y la clasificación socioeconómica de los hogares, mientras que Supérate canaliza nóminas, casos específicos a revisar y solicitudes de actualización.

La institución explicó que gran parte de este trabajo se enfoca en homologar bases de datos, alinear criterios de inclusión y exclusión, y fortalecer los canales de intercambio tecnológico para agilizar el cruce de información.

Políticas públicas

Estos datos sirven de base para la implementación de políticas públicas, incluyendo la focalización del programa Supérate, el Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, pensiones solidarias y el programa Canasta Básica Digital del Indotel.

Asimismo, la institución señaló que su información ha sido clave en la respuesta ante emergencias, como el huracán Fiona, donde permitió identificar rápidamente a los hogares afectados para la entrega de ayudas.

De igual forma, ha utilizado la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en eventos recientes como la explosión en San Cristóbal y el caso Jet Set, facilitando el levantamiento ágil de información para canalizar asistencia directa a las familias impactadas.

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