Cierran negocios e incautan bocinas en varias provincias por contaminación sónica

Un negocio siendo cerrado debido a no cumplir con las normal contra el ruido. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Interior y Policía (MIP) informó este domingo que clausuró varios negocios durante un operativo en varias provincias del territorio nacional en contra de la contaminación sónica.

En una nota de prensa, la institución explicó que las inspecciones en centros comerciales y expendios de bebidas alcohólicas fueron ejecutadas por la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) en conjunto con la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público.

Los operativos se desarrollaron en Samaná, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Azua, San Juan, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

En estos lugares se verificaron permisos, niveles de ruido, horarios de operación y ocupación irregular de espacios públicos.

Notificaciones a negocios

En Samaná fueron emitidas 10 notificaciones y atendidas cinco denuncias ciudadanas por contaminación sónica en zonas como Cosón, Las Terrenas y La Ceiba.

De acuerdo con el MIP, en el lugar se ordenó el retiro de bocinas colocadas hacia las vías públicas y la reducción del volumen en varios establecimientos.

En Higüey, nueve negocios fueron notificados y otros diez supervisados, mientras que en La Romana dos establecimientos ubicados en Villa Verde y San Carlos fueron cerrados temporalmente por incumplimientos detectados durante las inspecciones.

San Pedro de Macorís también fue escenario de intervenciones, donde varios colmados fueron notificados por ruido excesivo. En Azua, brigadas del COBA recorrieron diferentes sectores del municipio cabecera para fiscalizar negocios.

En San Juan, las autoridades notificaron 10 establecimientos por contaminación sónica, obstrucción de vías públicas y violación de horarios. Además, fueron confiscadas varias bocinas instaladas de manera irregular en espacios públicos.

En Santo Domingo Norte fueron clausurados temporalmente Julivan Billar, Oasis Car Wash y D Jansel Bar por falta de documentación, contaminación sónica y violación de horario.

Asimismo, otros ocho negocios recibieron notificaciones. Los operativos también incluyeron sectores de Santo Domingo Este como Invivienda, Los Mina, Mendoza y San Isidro, donde varios establecimientos fueron sancionados por ruido excesivo y obstrucción de las vías.

En Santo Domingo Oeste, las autoridades ordenaron el cierre temporal de Pink Bar Licor, mientras que en el Distrito Nacional fueron notificados 12 establecimientos ubicados en sectores como Ensanche Luperón, Villas Agrícolas, Villa Juana y La Zurza.

Incautación de bocinas

Durante las intervenciones también fueron incautadas múltiples bocinas utilizadas de forma indebida en calles y aceras.