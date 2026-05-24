La DNCD ocupa 133 paquetes de marihuana en el Puerto de Haina Oriental

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público incautaron 133 paquetes de marihuana durante dos operativos de inspección realizados en el Puerto de Haina Oriental, en el municipio Santo Domingo Oeste.

Las operaciones contaron con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP), personal de la Dirección General de Aduanas (DGA) y otras agencias destacadas en la terminal portuaria.

Según informó la DNCD, en un primer operativo las autoridades inspeccionaron un contenedor procedente de Brooklyn, Estados Unidos, donde localizaron siete cajas plásticas con 103 paquetes de marihuana envueltos en fundas transparentes y negras.

En una segunda intervención, agentes y unidades caninas verificaron otro contenedor llegado desde Nueva York. Allí encontraron 30 paquetes de marihuana ocultos dentro de tanques llenos de comida enlatada y ropa usada.

Las autoridades indicaron que el decomiso total de 133 paquetes forma parte del reforzamiento de las estrategias operativas para combatir el tráfico de drogas en puertos, aeropuertos y otros puntos del país.

El Ministerio Público y la DNCD informaron además que mantienen abierta una investigación sobre estas frustradas operaciones de narcotráfico internacional y aseguraron que continúan vigilantes ante las nuevas modalidades utilizadas por las redes criminales para intentar evadir los controles establecidos en las terminales dominicanas