Con apoyo de drones, militares detienen a 73 extranjeros haitianos indocumentados en la frontera de Dajabón

Ciudadanos haitianos detenidos por el Ejército en Dajabón al intentar entrar al país sin documentación legal. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros del Ejército de República Dominicana detuvieron ayer a 73 nacionales haitianos en condición migratoria irregular, quienes presuntamente intentaban evadir el puesto de chequeo militar de El Rodeo, en la provincia Dajabón.

El operativo se produjo alrededor de las dos de la madrugada del sábado, cuando miembros del S-2, uniformados del Ejército, una patrulla de servicio y personal del S-3 del 10mo. Batallón de Infantería detectaron el movimiento del grupo en la zona.

La intervención contó además con el apoyo de una unidad de drones, utilizada para fortalecer la vigilancia nocturna en el área fronteriza y facilitar la ubicación de las personas que intentaban desplazarse de manera irregular.

Procedimientos y control migratorio en Dajabón

De acuerdo con una nota informativa del Ejército, entre los detenidos figuran 63 hombres, siete mujeres y tres menores de edad, según el informe militar. Todos fueron apresados mientras trataban de burlar el control establecido en el referido puesto de chequeo.

Las autoridades informaron que los extranjeros serán enviados a la sede del 10mo. Batallón de Infantería del Ejército de República Dominicana, donde se realizarán los procedimientos correspondientes conforme a las normas migratorias del país.

El operativo forma parte de las labores de vigilancia y control que desarrollan las autoridades militares en la zona fronteriza de Dajabón, especialmente en puntos utilizados para el tránsito irregular de personas.