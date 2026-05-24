Como cada año, el roble amarillo vuelve a teñir de amarillo las calles y avenidas del Distrito Nacional, causando alegría y emociones entre ciudadanos.

Esta planta cuyo nombre científico es Tabebuia chrysantha, es originaria de Sudamérica, pero que se ha hecho muy popular en el país.

Es un árbol que, además de contribuir a aliviar las altas temperaturas, es una fuente importante para la fauna, porque de sus flores las abejas recogen polen para producir miel.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/whatsapp-image-2026-05-24-at-92633-am-cab9fea0.jpeg Robles amarillos embellecen las calles de la capital, Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/whatsapp-image-2026-05-24-at-92628-am-720c2405.jpeg Robles amarillos florecidos en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/whatsapp-image-2026-05-24-at-92620-am-8ad91c56.jpeg Los robles amarillos deleitan a los capitaleños en esta época del año. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO ) ‹ >

El roble amarillo embellece la ciudad

El amarillo de sus flores ocupa casi la totalidad de su follaje, que por efecto de la gravedad caen formando una especie de alfombra en las aceras.

Este árbol es utilizado por las alcaldías, instituciones del Estado y empresas privadas para el paisajismo. Se caracteriza , por el llamativo amarillo intenso de sus flores.

Cada vez son más las calles, frentes de instituciones y residencias que plantan este árbol para disfrutar de su belleza durante la primavera.