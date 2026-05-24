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Roble Amarillo
Roble Amarillo

VIDEO | El roble amarillo vuelve a llenar de color las calles de Santo Domingo

Este árbol es originario de Sudamérica, pero se ha hecho muy popular en el país

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
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Como cada año, el roble amarillo vuelve a teñir de amarillo las calles y avenidas del Distrito Nacional, causando alegría y emociones entre ciudadanos.

Esta planta cuyo nombre científico es Tabebuia chrysantha, es originaria de Sudamérica, pero que se ha hecho muy popular en el país

Es un árbol que, además de contribuir a aliviar las altas temperaturas, es una fuente importante para la fauna, porque de sus flores las abejas recogen polen para producir miel.

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Robles amarillos embellecen las calles de la capital, Santo Domingo.
Robles amarillos embellecen las calles de la capital, Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)
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Robles amarillos florecidos en el Distrito Nacional. 
Robles amarillos florecidos en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )
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Los robles amarillos deleitan a los capitaleños en esta época del año.
Los robles amarillos deleitan a los capitaleños en esta época del año. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

    El roble amarillo embellece la ciudad

    El amarillo de sus flores ocupa casi la totalidad de su follaje, que por efecto de la gravedad caen formando una especie de alfombra en las aceras.

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    • Este árbol es utilizado por las alcaldías, instituciones del Estado y empresas privadas para el paisajismo. Se caracteriza ,  por el llamativo amarillo intenso de sus flores. 

    Cada vez son más las calles, frentes de instituciones y residencias que plantan este árbol para disfrutar de su belleza durante la primavera.

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    Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 