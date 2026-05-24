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ampliación carretera Ramón Cáceres
ampliación carretera Ramón Cáceres

Recorren carretera Ramón Cáceres para iniciar estudios de ampliación a cuatro carriles

El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y el director de RD Vial, Hostos Rizik, evalúan la carretera Ramón Cáceres para su ampliación a cuatro carriles

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    Recorren carretera Ramón Cáceres para iniciar estudios de ampliación a cuatro carriles
    Carretera Ramón Cáceres, Moca. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, junto al director de RD Vial, Hostos Rizik, y especialistas de la empresa responsable de los estudios técnicos, recorrió la carretera Ramón Cáceres con el objetivo de evaluar el trazado de la vía que será ampliada a cuatro carriles.

    Durante el recorrido, Bautista informó que el presidente Luis Abinader ordenó iniciar de manera urgente los estudios técnicos para la ampliación de esta importante vía, considerada estratégica para el desarrollo de Moca y toda la provincia Espaillat.

    Impacto esperado en la seguridad vial y economía de Moca

    El ministro destacó que el proyecto permitirá mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de desplazamiento y fortalecer la actividad económica de Moca, uno de los principales centros de producción agropecuaria del país.

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    En el centro, Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia, Enmanuel Bautista y Hostos Rizik, Director de RD Vial, acompañados de líderes locales y expertos. (FUENTE EXTERNA)
    • Explicó, además, que la obra forma parte de un plan integral de desarrollo urbano y conectividad vial para impulsar la competitividad y el crecimiento de la ciudad. 
    RELACIONADAS

    Junto a Andrés Bautista y Hostos Rizik participaron Wilfredo Bautista, Enmanuel Bautista, Juan Alberto Méndez, los especialistas de la compañía a cargo de los estudios técnicos y otros munícipes interesados en el desarrollo y modernización de Moca.

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