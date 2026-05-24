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Desmantelan red de trata en Puerto Plata; rescatan 62 mujeres y apresan a seis personas

La Procuraduría General informó que había 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 de nacionalidad haitiana

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    Desmantelan red de trata en Puerto Plata; rescatan 62 mujeres y apresan a seis personas
    Imagen ilustrativa. (FUENTE EXTERNA)

    Fue desmantelada una presunta estructura criminal transnacional dedicada a la trata de personas y al proxenetismo en la provincia Puerto Plata durante un operativo, informó la tarde de este domingo la Procuraduría General de la República. 

    En nota de prensa, la institución explicó que durante la operación fueron rescatadas 62 mujeres "víctimas de explotación sexual comercial" y que apresaron a seis implicados, entre ellos un ciudadano español y una haitiana.

    Entre los apresados figuran los dominicanos Franklin Alberto García Brito (conocido como "Quijá"), Rosa Iris Almarante, Belkis María Salas Díaz De Heinsen, y una mujer identificada como Lurdes y/o Louders. 

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    Asimismo, fueron detenidos la ciudadana haitiana Nehemie Granicher y el nacional español Peter Granicher. Todos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines legales correspondientes.

    Con relación a las víctimas rescatadas, la Procuraduría informó que se trata de 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 de nacionalidad haitiana. 

    El grupo fue entregado al departamento de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la  entidad para recibir la asistencia de lugar.

    La operación 

    La intervención incluyó siete allanamientos simultáneos, se ejecutó en el distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata y la participación de unidades especiales de la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional (PETT, UITIMC y Deidet).

    Evidencias e indocumentados

    Durante el operativo, los agentes actuantes detuvieron además a unos 25 hombres indocumentados, en su mayoría haitianos, quienes fueron remitidos a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines de interdicción y repatriación.

    Asimismo, las autoridades ocuparon múltiples evidencias vinculadas a la actividad ilícita, entre las que se incluyen armas de fuego, vehículos, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos.

    También se incautaron cuadernos y libros de registro, así como equipos electrónicos (teléfonos celulares, computadoras portátiles, tabletas y sistemas de grabación DVR) que serán analizados por los peritos del Ministerio Público.

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