Sacerdotes y ambientalistas marchan en Santiago contra exploración minera

El Padre Nino Ramos y Rogelio Cruz encabezaron la marcha en defensa de los recursos naturales del norte del país. ( CÉSAR JIMÉNEZ )

Sacerdotes católicos, dirigentes comunitarios, ambientalistas y representantes de organizaciones sociales realizaron este domingo una marcha en Santiago para rechazar las pretensiones de exploración y posible explotación minera en la cordillera Septentrional.

La manifestación fue encabezada por el sacerdote Nino Ramos y contó con la participación de organizaciones religiosas, comunitarios de la zona montañosa y delegaciones provenientes de distintas provincias del país.

La caminata comenzó en el área del parqueo del Monumento a los Héroes de la Restauración y recorrió la avenida Las Carreras.

Posteriormente, los manifestantes realizaron una parada en el busto de las Hermanas Mirabal, ubicado en la avenida del mismo nombre, para continuar por la avenida Presidente Antonio Guzmán, tomar la calle Del Sol, llegar hasta el sector La Cuba y retornar nuevamente al punto de partida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/2273b897-a2d6-4b4b-ac6f-54ea926f7eb7-cabab578.jpg La marcha tuvo la intervención de sacerdotes y activista. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/15fef946-14ab-413e-90d7-c9d099b40ae1-f18345bd.jpg La marcha comenzó en el Monumento a los Héroes de la Restauración. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) ‹ >

Durante la jornada, los participantes portaron pancartas y lanzaron consignas en defensa del agua y de los recursos naturales.

Cordillera septentrional

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/2273b897-a2d6-4b4b-ac6f-54ea926f7eb7-cabab578.jpg La marcha tuvo la intervención de sacerdotes y activista. (CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/15fef946-14ab-413e-90d7-c9d099b40ae1-f18345bd.jpg La marcha comenzó en el Monumento a los Héroes de la Restauración. (CÉSAR JIMÉNEZ) ‹ >

En el acto, el padre Nino Ramos afirmó que las comunidades de la Cordillera Septentrional viven con preocupación ante la posibilidad de proyectos mineros en la zona.

"Nuestros hermanos y hermanas de la Cordillera Septentrional han perdido la paz que tenían desde que se enteraron del peligro inminente en que se encuentran debido a la insaciable ambición de dinero", expresó el sacerdote.

Ramos sostuvo que las comunidades mantendrán la lucha hasta lograr que la cordillera sea declarada libre de minería.

"Seguimos pidiendo a nuestros representantes directos en el Congreso Nacional, diputados y senadores, que acojan el proyecto de ley que declara la Cordillera Septentrional como monumento nacional libre de toda explotación minera", manifestó.

El religioso insistió en que la defensa del agua es el principal objetivo de las organizaciones que participan en las protestas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/55c754a7-c151-4838-85f9-e772f831f353-d6166b8a.jpg (FOTOS: CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/07a2b74d-9405-4b4f-bc2e-1f4c421ed520-a5a3a5ac.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/2536ba2a-3f71-41b4-8c17-5147e8c340e4-cfb73d9c.jpg ‹ >

"El agua es el elemento más esencial para la vida de todos los seres vivos. Sin agua no hay vida. Por eso nos mantenemos con el mismo espíritu de lucha y dispuestos a dar nuestras vidas con tal de salvar el agua para las presentes y futuras generaciones", declaró.

Asimismo, indicó que los grupos ambientales y religiosos están dispuestos al diálogo con las autoridades, aunque aseguró que mantendrán firme su posición.

"Estamos abiertos al diálogo con todas las autoridades en busca de una pronta solución, pero firmes en nuestra decisión", agregó.

Por su parte, el sacerdote Rogelio Cruz afirmó que la movilización representa una señal de rechazo popular a las concesiones mineras otorgadas en zonas montañosas del país.

"El pueblo de Santiago está mandando una indicación precisa a las autoridades dominicanas de que hay que revisar las concesiones mineras en todas las cordilleras del país", expresó.

Cruz aseguró que las comunidades no han otorgado respaldo social a proyectos de exploración minera.

"El pueblo está diciendo que no ha dado ninguna licencia social y, por lo tanto, deben ser revisadas todas esas concesiones", sostuvo.

El sacerdote también criticó la entrega de permisos mineros a empresas extranjeras y advirtió sobre posibles daños ambientales.

"El pueblo ha decidido que bajo ninguna circunstancia va a permitir que conviertan esta isla en un desierto", afirmó.

Durante la manifestación también participaron dirigentes comunitarios y representantes ambientales, quienes resaltaron la importancia de proteger las fuentes acuíferas y los bosques de la región norte.

La protesta ocurre en medio del debate nacional generado por las concesiones de exploración minera en la Cordillera Septentrional.

Aunque sectores comunitarios y ambientalistas denuncian posibles planes de explotación, el Gobierno dominicano ha reiterado en varias ocasiones que no existe autorización para explotar minerales en esa zona.

El Ministerio de Energía y Minas ha explicado que las concesiones otorgadas corresponden únicamente a estudios de exploración geológica y no a permisos de explotación minera.

Asimismo, el presidente Luis Abinader anunció recientemente la paralización de los planes de explotación minera en la provincia San Juan, luego de protestas desarrolladas en esa demarcación.

La Cordillera Septentrional es considerada una de las principales reservas ecológicas y fuentes de agua de la región norte del país.