Mayo deja una cadena de muertes y ajustes de cuentas en República Dominicana

La Policía halló en Jarabacoa, los cuerpos de dos hombres vinculados al crimen de Santiago. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVAREZ )

El fallecimiento del prófugo, de 32 años, suma un nuevo caso a la lista de muertes vinculadas al microtráfico registradas en el país durante mayo y evidencia un fenómeno que, poco a poco, adquiere dimensiones preocupantes.

La Policía Nacional informó este domingo 24 de mayo sobre la muerte de Encarnación y de Sánchez Montero Montero, de 47 años, a quien también las autoridades identifican como delincuente.

Según un informe, ambos resultaron heridos de bala tras enfrentar a tiros a agentes policiales en el sector Los Guineos, municipio Hondo Valle, provincia Elías Piña. Horas después, fallecieron mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Municipal de El Cercado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/captura-de-pantalla-2026-05-24-a-las-43624pm-d3fe22e8.png Ranller Encarnación Vicente, alias "Ranger". (FUENTE EXTERNA)

"El Ranger" escapó el 19 de mayo del Centro de Corrección y Rehabilitación de Elías Piña, donde cumplía una condena de 30 años de prisión por dos homicidios. Acorde con la Policía, tras su fuga participó en unos cuatro asesinatos relacionados con disputas derivadas del microtráfico de drogas en las comunidades de Hondo Valle y Juan Santiago.

La institución aseguró que Encarnación irrumpía de madrugada en viviendas de ciudadanos y les obligaba a darle refugio. También habría herido de bala a un oficial superior de la Policía durante un operativo realizado semanas atrás.

El vocero policial, Diego Pesqueira, advirtió que las disputas territoriales entre estructuras criminales constituyen una de las principales causas de estas muertes. Atribuyó el incremento de estos conflictos a la presión de organismos como la Policía y la Dirección Nacional de Control de Drogas.

No obstante, reconoció que la violencia entre bandas vinculadas al microtráfico escaló en los últimos años.

"Tenemos una institución transparente que debe enfrentar los casos y emitir declaraciones objetivas, porque tarde o temprano los hechos salen a la luz. Estos casos no dejan de ser preocupantes. No generan tanto ruido porque involucran personas ligadas al bajo mundo", expresó Pesqueira a Diario Libre.

Santiago, entre ajustes de cuentas

La muerte de Margarita Díaz García, conocida como "La China", en el sector La Yagüita de Pastor, en Santiago, representa otro episodio de la violencia asociada al microtráfico.

La asesinaron a tiros la madrugada del martes 19 de mayo. Según investigaciones, tanto ella como su pareja, Roberto Hans Sánchez Tejada, alias "El Flaco", se dedicaban a la venta y distribución de sustancias controladas y mantenían conflictos con otros grupos.

En la madrugada del 20 de mayo, las autoridades hallaron con impactos de bala los cuerpos de Natanael Peña, alias "El Cha", y de otro hombre identificado como "La Rata", en unos matorrales de la carretera Federico Basilis, en Jarabacoa.

Como parte de las investigaciones, unidades élite se trasladaron a una villa en el sector El Pedregal. Según el relato oficial, varios sospechosos por el crimen huyeron hacia una zona próxima al río Baiguate, donde se produjo un enfrentamiento en el que murió Miguel Ángel Mariné Rodríguez, alias "La Cabra".

A Mariné se le ocupó una pistola calibre nueve milímetros que, según las pruebas balísticas, se empleó tanto en el asesinato de "La China" como en el doble homicidio ocurrido en Jarabacoa.

Por igual, las autoridades identificaron una yipeta alquilada por Ruddy Manuel Morán Almonte, alias "La Pólvora", señalado como distribuidor de drogas.

Tras operativos realizados en Jarabacoa, las autoridades ocuparon el vehículo, conducido por Erika Martínez Peralta, de 26 años, quien declaró que "La Pólvora" le ordenó abandonar la yipeta.

Las investigaciones apuntan a que los fallecidos pertenecían a un grupo encabezado por los prófugos Ruddy Manuel Morán Almonte ("La Pólvora"), Michael Rodríguez Santos ("El Viajante" o "El Deportao"), así como otros individuos conocidos por los alias de "Marinito", "Niquelado", "Chencho", "Papi Jordan", "Gatillo", "El Gánster" y "La Maldad".

Narcotráfico

El sociólogo Joel Arboleda sostiene que el narcotráfico reduce ciertos niveles de violencia al imponer control territorial para proteger sus negocios ilícitos. Sin embargo, advierte que también genera nuevas expresiones violentas vinculadas tanto al consumo de drogas como a las disputas internas entre organizaciones criminales.

"En los años 80, mucha gente entendía que no era necesario combatir el fenómeno porque se trataba de un negocio y la droga no se quedaba en el país", explica. "Pero los narcotraficantes comenzaron a pagar con droga y eso provocó un problema para el que no estábamos preparados: el aumento del consumo".

Arboleda también señala que las luchas internas y territoriales responden a disputas de mercado y procesos de reacomodo dentro de las organizaciones criminales.

Secuestro en Juan Dolio

Otro caso es el de Rolando de Jesús Rodríguez, alias "El Gordo", de 33 años. Hallaron su cuerpo calcinado dentro de un automóvil Daihatsu Mira en una zona boscosa cercana al residencial Guavaberry, en Juan Dolio.

Este sábado se entregó Wander Erickson Soriano, alias "Campe", señalado como uno de los implicados en el rapto y homicidio de Rodríguez. Según los datos, Soriano actuó junto a Bernardino del Rosario de los Santos, alias "Nando El Sicario", ahora bajo custodia.

A Rodríguez lo secuestraron el pasado 21 de mayo en el sector Barrio Alto de Chavón, en Boca Chica, durante un tiroteo por disputas por el control de puntos de venta de drogas.

Por el hecho, las autoridades mantienen la búsqueda de "Marquito La Fuga", "El Guardia" y Roberto Antonio Jiménez Dirocie, alias "El Guapo".

Los implicados formarían parte de una estructura de microtráfico conocida como "Los Sanjuaneros", dirigida por los hermanos Jiménez Dirocie.

Boca Chica y "Los Fantasmas"

El siete de mayo asesinaron a tiros a Fray José Alcántara Zapata (o Fray José Alcántara Báez) de 37 años, en el sector Monte Adentro, en Boca Chica.

Los registros policiales evidencian que el hombre tenía cinco antecedentes delictivos. Cuatro por homicidio y uno por robo.

Las investigaciones preliminares indican que Alcántara Zapata se desplazaba en motocicleta por la calle Los Chimino, cuando lo interceptaron varios hombres que viajaban en una yipeta y le dispararon en múltiples ocasiones antes de huir.

Posteriormente, un presunto integrante de la estructura criminal "Los Fantasmas", identificado como Sebastián Peña, alias "Pulilla", murió durante un supuesto enfrentamiento con agentes de la Dicrim en el marco de la "Operación Bloques del Este".

Según el reporte policial, a Peña lo buscaban por su presunta participación en el homicidio ocurrido el seis de mayo en Andrés, Boca Chica. Las autoridades indicaron que durante las investigaciones varios detenidos señalaron que el fusil utilizado en el asesinato de Alcántara Zapata estaba en poder de "Pulilla".

Los agentes localizaron al sospechoso en Jubey, Boca Chica. Según la versión oficial, al notar la presencia policial disparó contra los agentes con un fusil AR-15.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/captura-de-pantalla-2026-05-24-a-las-44343pm-d664ec23.png Evidencias relacionadas al caso de Boca Chica. (FUENTE EXTERNA)

Las investigaciones establecen que "Pulilla" formaba parte de "Los Fantasmas", estructura presuntamente dirigida por Nelson Rafael Frías Díaz, alias "Mello" o "Flaco Free", y por Deivy Rosado, alias "El Gordo".

Asimismo, Alexander Peña Díaz, alias "El Campesino", admitió participar en el asesinato de Fray José Alcántara y declaró que recibió 150,000 pesos por el crimen.

Incautaciones

Durante los primeros tres meses de 2026, las autoridades decomisaron más de 2.59 toneladas de drogas y realizaron 6,944 operativos.

En 2025, República Dominicana incautó más de 48.3 toneladas de narcóticos. En el marco de esas investigaciones arrestaron a 46,367 personas.

El Informe Estadístico Anual del Observatorio Dominicano de Drogas reveló además que las provincias Pedernales y Peravia concentraron el 50.21% de toda la cocaína decomisada en el país durante 2025. También figuran como zonas de alta incidencia La Altagracia, Santo Domingo y San Pedro de Macorís.

Crimen organizado Datos oficiales indican que en 2025 desmantelaron 152 estructuras ligadas al narcotráfico y otras actividades criminales.Solo durante dos semanas de octubre, la DNCD informó la ejecución de más de 10,000 operativos, 114 allanamientos y el arresto de 1,953 personas. Ese mes, las autoridades ocuparon más de 286,000 gramos de narcóticos, además de balanzas, radios de comunicación, armas, motocicletas y chalecos antibalas.En noviembre también se registraron más de 3,700 arrestos y la incautación de más de medio millón de gramos de drogas, reflejando el aumento de las acciones vinculadas al combate contra el microtráfico y el crimen organizado.