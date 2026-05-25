Conani suspende personal del centro donde murió adolescente en Guerra

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) informó este lunes la suspensión preventiva del personal encargado de la seguridad y acompañamiento del centro residencial ubicado en el municipio Guerra, provincia Santo Domingo, donde falleció una adolescente bajo protección estatal.

La medida fue adoptada luego de la muerte de la menor de iniciales N. P. P., ocurrida en la madrugada del domingo 24 de mayo de 2026, en un hecho que, según las indagatorias preliminares, involucra a otras tres adolescentes. La hoy occisa fue ingresada en el centro el día 15 del mismo mes.

A través de un comunicado, la institución indicó que desde el primer momento notificó el caso al Ministerio Público, organismo que tiene a cargo la investigación para establecer las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.

Conani explicó, además, que intervino administrativamente el centro residencial con el objetivo de fortalecer los procesos de atención, supervisión y protección de los niños, niñas y adolescentes acogidos en el sistema.

Víctima tenía condiciones de salud

La entidad señaló que la adolescente recibía seguimiento especializado debido a condiciones de salud y situaciones de alta vulnerabilidad previamente identificadas.

Asimismo, sostuvo que en ese hogar de paso conviven menores con perfiles de alta complejidad, incluyendo víctimas de abandono, abuso, maltrato, explotación sexual, trata, situación de calle y trastornos de comportamiento.

"El Conani reitera que actuará con estricto apego al marco legal vigente y continuará fortaleciendo la atención integral y la protección efectiva de los menores acogidos en el sistema", expresó la institución.

Las autoridades indicaron que ofrecerán mayores detalles conforme avancen las investigaciones.

Comunicado. #CONANIRD pic.twitter.com/l9q1TbVR9Q — Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (@CONANIRDo) May 25, 2026