República Dominicana será sede de debate regional sobre el agua y desarrollo sostenible

Seguridad hídrica, financiamiento y políticas públicas estarán entre los principales temas de los VI Diálogos Regionales del Agua. ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana será sede de una nueva edición de los Diálogos Regionales del Agua, un encuentro que reunirá en Punta Cana a representantes gubernamentales, organismos internacionales y especialistas para discutir desafíos y estrategias vinculadas a la gestión hídrica en América Latina y el Caribe.

La sexta edición del foro, que se desarrollará los días 27 y 28 de mayo bajo el tema "Agua como activo estratégico para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe", servirá como escenario para abordar asuntos relacionados con la seguridad hídrica, los mecanismos de financiamiento y la formulación de políticas públicas apoyadas en evidencia técnica.

El encuentro, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, también forma parte de los preparativos regionales de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026.

Entre los temas previstos figura el análisis de estrategias para impulsar inversiones orientadas al sector hídrico y el fortalecimiento de herramientas que permitan mejorar la planificación y la toma de decisiones. Las discusiones también incluirán aspectos relacionados con economía circular, biodiversidad, agricultura y esquemas de gobernanza regional.

Un comunicado del Indhri señala que, como parte de la agenda, se realizarán espacios ministeriales e intersectoriales concebidos para promover una mayor articulación entre políticas públicas y sectores vinculados al agua, bajo una visión que integre distintos ámbitos del desarrollo.

Agenda del encuentro

Los organizadores plantean además la necesidad de construir una visión compartida a nivel regional sobre el papel del agua dentro de las estrategias de desarrollo, así como ampliar capacidades para estructurar y movilizar recursos financieros dirigidos al sector.

Durante las jornadas también será presentado el curso regional "Políticas Hídricas basadas en evidencia", una iniciativa enfocada en temas relacionados con agua y agricultura, valoración del recurso hídrico, biodiversidad y economía circular. Asimismo, se expondrán herramientas impulsadas por la Red y Observatorio para la Sostenibilidad del Agua (ROSA).

La programación incluye además un taller especializado sobre financiamiento hídrico, previsto para el segundo día del encuentro.

Los VI Diálogos Regionales del Agua buscan impulsar acuerdos y puntos de convergencia que permitan fortalecer una agenda regional orientada a la sostenibilidad hídrica, la resiliencia frente a los efectos climáticos y el desarrollo económico en América Latina y el Caribe.