El Conani de Guerra en que murió adolescente acoge a jóvenes con graves trastornos de conducta

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) informó este lunes que el centro residencial de Guerra, donde fue hallada muerta una adolescente bajo protección estatal, alberga menores con perfiles de alta complejidad y condiciones de vulnerabilidad extrema.

La institución explicó -en un comunicado- que en ese hogar de paso conviven adolescentes víctimas de abandono familiar, negligencia, abuso psicológico, sexual y emocional, maltrato físico, explotación sexual comercial, trata y tráfico de personas, así como menores en situación de calle.

De acuerdo con el organismo, muchas de las adolescentes acogidas presentan conductas negativas desafiantes y trastornos del comportamiento que dificultan la convivencia entre pares dentro del centro.

El pronunciamiento fue emitido luego del fallecimiento de la adolescente de iniciales N. P. P., ocurrido en la madrugada del domingo 24 de mayo de 2026, en un hecho que, según las indagatorias preliminares, involucra a otras tres menores de edad.

La entidad dijo que el caso está bajo investigación del Ministerio Público. La Policía Nacional también comunicó que indaga el hecho.

Afirma tenía "condición de salud"

Conani indicó que la adolescente había ingresado al Sistema Nacional de Protección el pasado 15 de mayo y que recibía seguimiento y atención especializada debido a condiciones de salud y situaciones de alta vulnerabilidad previamente identificadas.

La entidad señaló, además que, tras el hecho, suspendió preventivamente al personal encargado de la seguridad y el acompañamiento del centro, mientras el Ministerio Público desarrolla las investigaciones correspondientes.

Asimismo, informó que el centro residencial fue intervenido administrativamente para fortalecer los procesos de supervisión, atención y protección de los niños, niñas y adolescentes bajo tutela estatal.

Conani reiteró que continuará actuando conforme a la Ley 136-03 y aseguró que ampliará los detalles del caso a medida que avancen las investigaciones.