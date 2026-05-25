Interior y Policía fiscalizará paradas de motoconchos para depurar motoristas ante agresiones

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, junto al director de la Policía Nacional, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz hablan sobre los operativos de fiscalización a motocicletas realizados en el Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

En un intento por contener la ola de desorden vial y agresiones que se han vuelto viral a manos de motoristas, las autoridades fiscalizaron 19,000 motocicletas en el Gran Santo Domingo dejando un saldo de más de 6,000 unidades retenidas por violaciones a las normas de tránsito.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que la ofensiva es una respuesta directa a la secuencia de violencia por parte de motoristas a conductores, ante el reciente ataque a un chofer del transporte escolar (TRAE).

''Nadie está por encima de la ley. La fiscalización de todas las motocicletas la vamos a seguir realizando con instrumentos legales en base a la norma y lo que la norma y los decretos presidenciales y la ley de tránsito y movilidad nos permitan´´, advirtió Raful tras la reunión de Fuerza de Tarea encabezada por la vicepresidenta, Raquel Peña.

Los datos, presentados por la ministra revelan una proporción alarmante para la seguridad ciudadana, donde en promedio un 31.5 % de los motores fiscalizados durante el fin de semana tuvo que ser sacado de circulación.

Fiscalización a paradas de motoconchos

Más allá de las incautaciones del fin de semana, el plan de contingencia estatal, según indicó Raful, apunta ahora a la estructura del motoconchismo.

Para este martes, las autoridades del Ministerio de Interior y Policía, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Ministerio de Obras Públicas tienen programada una reunión con los directivos de las asociaciones de motoconchistas para reforzar los controles en las paradas de motocicletas y depurar a quienes ofrecen ese servicio.

El objetivo central de este encuentro es coordinar la fiscalización y depuración de cada una de las paradas reguladas en el Gran Santo Domingo. Con esto se busca identificar a los conductores y verificar si poseen órdenes judiciales, antecedentes o procesos pendientes con la justicia, como parte de una estrategia para tener "mayor control" sobre el sector y reducir hechos delictivos y violaciones a la ley.

"Nos reuniremos para seguir trabajando y también que la Policía Nacional fiscalice cada una de estas paradas para determinar quiénes son los ciudadanos que ofrecen este servicio y si están libres de cualquier orden o de cualquier trámite que hayan agotado anteriormente ante la ley. Esto va a servir también para nosotros tener un poco más de control de quiénes están en este sentido´" Faride “

Acciones preventivas

La ministra aseguró que las autoridades trabajan de manera conjunta para fortalecer las acciones preventivas frente al desorden vial y los hechos violentos vinculados a motociclistas, aunque insistió en que también es necesaria la colaboración ciudadana.

"Necesitamos la colaboración también de la población y de los ciudadanos de bien que utilizan las motocicletas como medio de transporte para ganarse la vida, que cumplan con la ley, que cumplan con andar con el casco, que estén debidamente identificados para que no le demos después arbitrariedades, que respetemos las normas, que no pueden andar en las aceras, que no pueden andar en contravía." Faride Raful Ministra de Interior y Policía “

En ese sentido, pidió a los conductores de motocicletas: "Hacer todo nuestro esfuerzo, sobre todo en el Gran Santo Domingo, hasta poder mostrar a la población otra cara cuando cumplimos la ley", expresó la funcionaria al concluir su intervención.