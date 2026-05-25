Interior y Policía fiscalizará paradas de motoconchos para depurar motoristas ante agresiones
Operativo en el Gran Santo Domingo dejó más de 6 mil motocicletas retenidas y 19,000 fiscalizadas el fin de semana
La entidad coordinará una revisión para detectar antecedentes penales u órdenes de arresto en los puntos de abordaje
En un intento por contener la ola de desorden vial y agresiones que se han vuelto viral a manos de motoristas, las autoridades fiscalizaron 19,000 motocicletas en el Gran Santo Domingo dejando un saldo de más de 6,000 unidades retenidas por violaciones a las normas de tránsito.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que la ofensiva es una respuesta directa a la secuencia de violencia por parte de motoristas a conductores, ante el reciente ataque a un chofer del transporte escolar (TRAE).
''Nadie está por encima de la ley. La fiscalización de todas las motocicletas la vamos a seguir realizando con instrumentos legales en base a la norma y lo que la norma y los decretos presidenciales y la ley de tránsito y movilidad nos permitan´´, advirtió Raful tras la reunión de Fuerza de Tarea encabezada por la vicepresidenta, Raquel Peña.
- Los datos, presentados por la ministra revelan una proporción alarmante para la seguridad ciudadana, donde en promedio un 31.5 % de los motores fiscalizados durante el fin de semana tuvo que ser sacado de circulación.
Fiscalización a paradas de motoconchos
Más allá de las incautaciones del fin de semana, el plan de contingencia estatal, según indicó Raful, apunta ahora a la estructura del motoconchismo.
Para este martes, las autoridades del Ministerio de Interior y Policía, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Ministerio de Obras Públicas tienen programada una reunión con los directivos de las asociaciones de motoconchistas para reforzar los controles en las paradas de motocicletas y depurar a quienes ofrecen ese servicio.
El objetivo central de este encuentro es coordinar la fiscalización y depuración de cada una de las paradas reguladas en el Gran Santo Domingo. Con esto se busca identificar a los conductores y verificar si poseen órdenes judiciales, antecedentes o procesos pendientes con la justicia, como parte de una estrategia para tener "mayor control" sobre el sector y reducir hechos delictivos y violaciones a la ley.
Acciones preventivas
La ministra aseguró que las autoridades trabajan de manera conjunta para fortalecer las acciones preventivas frente al desorden vial y los hechos violentos vinculados a motociclistas, aunque insistió en que también es necesaria la colaboración ciudadana.
En ese sentido, pidió a los conductores de motocicletas: "Hacer todo nuestro esfuerzo, sobre todo en el Gran Santo Domingo, hasta poder mostrar a la población otra cara cuando cumplimos la ley", expresó la funcionaria al concluir su intervención.