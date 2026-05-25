Desde este lunes la JCE entregará nueva cédula en 90 municipios a nacidos entre enero y abril

Muestra de la nueva cédula de identidad y electoral. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

La Junta Central Electoral (JCE) dispuso que a partir de este lunes 25 de mayo quede habilitada la entrega de la nueva cédula de identidad y electoral para los dominicanos nacidos en los meses de enero, febrero, marzo y abril, exclusivamente en 90 municipios del país con hasta 20 mil habitantes.

La medida fue adoptada por el Pleno de la JCE con el objetivo de garantizar los servicios a la ciudadanía y facilitar el proceso de renovación del documento de identidad.

Entre los municipios incluidos en esta disposición figuran Mella, El Peñón, Jaquimeyes, Juan Santiago, Pedro Santana, Las Salinas, Guayabal, Polo, Restauración, Cristóbal, Los Cacaos, Estebanía, Postrer Río, Fundación, El Pino y Eugenio María de Hostos.

Asimismo, El Llano, Bánica, Partido, Guananico, La Descubierta, La Ciénaga, Jamao al Norte, Oviedo, Los Ríos, Rancho Arriba, Ramón Santana, Hondo Valle, El Valle y Sabana Larga, entre otros.

También están incluidos Cayetano Germosén, Pepillo Salcedo, Las Charcas, Las Matas de Santa Cruz, Paraíso, Enriquillo, Bohechío, Guayacanes, Peralta, Jimaní, Pueblo Viejo, Villa Los Almácigos, Villa Jaragua, Guaymate, Vallejuelo, Tireo, Duvergé, Juan de Herrera, Sabana Iglesia, Las Guáranas, Arenoso, Cabral, Los Hidalgos, Monción, Galván, Baitoa, Castañuelas, Matanzas, Pedernales, Cevicos, Loma de Cabrera y Villa Vásquez.

Centros de cedulación y horarios habilitados

Asimismo, la disposición abarca Villa Central, Sabana Grande de Palenque, Las Yayas de Viajama, Río San Juan, Castillo, Villa Montellano, Luperón, Peralvillo, San Rafael del Yuma, Sabana de la Mar, Las Terrenas, Quisqueya, Pimentel, Tábara Arriba, Villa Isabela, Comendador, Altamira, Sabana Yegua, Los Llanos, Jánico, San Víctor, Laguna Salada, Imbert, Padre de las Casas, Piedra Blanca, Maimón, Montecristi y El Cercado.

La JCE también informó que en los centros de cedulación de servicios continuos ubicados en La Feria, Herrera, Las Américas, Santiago-Cuesta Colorada, San Cristóbal, La Vega, San Francisco de Macorís, La Romana, San Pedro de Macorís y Barahona, se estarán recibiendo ciudadanos sin importar el mes de nacimiento.

En esos centros, el horario habilitado será de 9:00 de la noche a 7:00 de la mañana, tanto con cita como sin cita previa.

Igualmente, el organismo eliminó las restricciones relacionadas con el mes de nacimiento para todas las personas de 90 años o más en todo el territorio nacional, permitiendo que los adultos mayores puedan renovar su cédula en cualquier momento.