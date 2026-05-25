República Dominicana y Ecuador pactan impulsar planes conjuntos

Los cancilleres de Ecuador y la República Dominicana, Gabriela Sommerfeld y Roberto Álvarez, reafirmaron en esta capital la fortaleza de las relaciones bilaterales y su interés en ampliar la cooperación en áreas políticas, comerciales, energéticas, turísticas y de movilidad humana, con el propósito de consolidar resultados concretos.

Durante el encuentro, ambos destacaron la importancia de avanzar en la negociación de un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial que facilite el intercambio comercial y fortalezca la integración económica. Asimismo, acordaron impulsar una agenda entre ambas naciones para implementar el Memorando de Entendimiento sobre Zonas Francas y ampliar las oportunidades de inversión y cooperación empresarial.

En materia turística y cultural, valoraron la firma de una adenda al Acuerdo de Cooperación Turística y del Acuerdo sobre Diplomacia Gastronómica, suscrito en septiembre de 2025, resaltando los avances alcanzados en su aplicación.

Sommerfeld y Álvarez respaldaron la negociación de un acuerdo de intercambio de información migratoria para garantizar una migración segura, ordenada y regular, además de fortalecer la cooperación técnica en servicios consulares y transformación digital.

Los cancilleres también resaltaron la cooperación energética entre EP Petroecuador y Refidomsa, incluyendo la invitación a la República Dominicana para explorar inversiones en el campo gasífero ecuatoriano "Amistad".

Finalmente, destacaron el cumplimiento del programa de cooperación 2022-2024 y los proyectos previstos en salud, seguridad, digitalización y fortalecimiento institucional.

Piden ayuda para Haití Con relación a la situación en Haití, llamaron a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos en favor de una solución integral y sostenible que garantice el pleno respeto de los derechos humanos, y reafirmaron su apoyo a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), de conformidad con los mandatos pertinentes de las Naciones Unidas orientados a combatir la violencia de las pandillas y restablecer el orden público en Haití. Sommerfeld y Álvarez se congratularon por la realización de la I Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas, que permite fortalecer y profundizar el diálogo político.