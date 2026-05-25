Un vuelo de SKYhigh Dominicana regresa al AILA tras presentar falla de presurización

Un avión de Skyhigh en pista. ( FUENTE EXTERNA )

Un vuelo de la aerolínea SKYhigh Dominicana que cubría la ruta Santo Domingo-Martinica tuvo que retornar la tarde de este lunes al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), luego de presentar problemas de presurización (el aire en cabina) durante la operación aérea.

La información fue confirmada por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), que indicó que la aeronave aterrizó sin inconvenientes después de activarse los protocolos de seguridad correspondientes.

Se trata del vuelo DO850/SHH850, operado por un avión Embraer E190, matrícula HI1074, que había despegado desde el AILA con destino al Aeropuerto Internacional Martinique Aimé Césaire.

De acuerdo con los datos ofrecidos, la tripulación detectó una anomalía técnica relacionada con la presurización de la aeronave, por lo que decidió retornar de inmediato a territorio dominicano para garantizar la seguridad de los pasajeros y de la tripulación.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni mayores incidentes relacionados con el aterrizaje de emergencia.

Las autoridades aeroportuarias y la aerolínea mantienen las evaluaciones técnicas correspondientes para determinar el origen de la falla.

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