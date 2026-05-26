Anpras aboga por mayor cooperación técnica para mejorar la seguridad vial

El presidente de Anpras, Antonio Dell´Ermo. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Nacional de Profesionales del Asfalto (Anpras) respaldó el fortalecimiento del diálogo técnico y la cooperación entre instituciones públicas, sector privado y academia durante la celebración del foro Tráfico 2026, centrado en los desafíos de la seguridad vial en República Dominicana.

La tercera edición del encuentro, realizada bajo el lema "Métodos, Normativas y Regulaciones", contó con la participación de representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), RD VIAL y especialistas de España, Guatemala y Panamá.

Durante el foro, expertos coincidieron en la necesidad de reforzar la aplicación de señalización regulada, sistemas certificados de contención vehicular y tecnologías de alto desempeño para reducir los accidentes de tránsito, que dejan más de 3,000 muertes al año en el país, según cifras oficiales.

El presidente de Anpras, Antonio Dell´Ermo, destacó la importancia de mantener espacios permanentes de articulación técnica para fortalecer la infraestructura vial dominicana.

"Desde hace años, Anpras ha impulsado la necesidad de una cooperación sostenida entre las instituciones públicas, el sector privado organizado y la academia", expresó.

El pavimento y la seguridad vial

Dell´Ermo sostuvo además que la seguridad vial también depende de las condiciones técnicas del pavimento.

"La textura, la fricción, la regularidad y la durabilidad de la carpeta asfáltica forman parte integral de la seguridad vial", afirmó.

Como parte de las conclusiones del evento, se planteó dar continuidad a estos espacios de trabajo conjunto para fortalecer normativas, métodos constructivos y estándares aplicados a las carreteras del país.

El foro también reunió a representantes de empresas y organizaciones vinculadas a soluciones de señalización, demarcación y seguridad vial.

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