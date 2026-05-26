A más de tres meses de su inauguración, el nuevo mercado de Higüey aún no entra en funcionamiento

Vista del nuevo mercado municipal de Higüey, provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

El nuevo mercado municipal de Higüey, inaugurado oficialmente el pasado 16 de febrero por el presidente Luis Abinader, podría entrar en funcionamiento en un plazo aproximado de 45 días a dos meses, según informaron autoridades municipales que actualmente trabajan en la elaboración de los protocolos administrativos y operativos para su apertura.

La información fue ofrecida por Manuel Alejandro Chevalier Rijo, director del Departamento Legal del Ayuntamiento de Higüey, quien explicó que la alcaldía, la Gobernación y representantes del Gobierno central mantienen una mesa de trabajo conjunta para definir el modelo de operación del nuevo centro comercial municipal.

Según explicó, el protocolo contempla no solo la puesta en funcionamiento del nuevo mercado, sino también la reorganización del mercado viejo, con el objetivo de devolverle su estructura original y corregir irregularidades acumuladas durante años.

"El mercado actual es un caos que hay que enfrentar", expresó el funcionario al referirse al desorden existente en las instalaciones que actualmente operan en el municipio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/whatsapp-image-2026-05-25-at-63936-pm-c715babb.jpeg Manuel Alejandro Chevalier Rijo, director del Departamento Legal del Ayuntamiento de Higüey. (PATRICIA HEREDIA)

Chevalier indicó que uno de los principales trabajos consiste en el levantamiento de los contratos de arrendamiento de las casillas y la creación de una estructura legal que impida la comercialización de cubículos, práctica que —según afirmó— se produjo en el mercado actual.

"No se va a permitir que ocurra lo mismo que en el mercado viejo, donde existen dualidades y comercialización de casillas", sostuvo.

Asimismo, aseguró que el proceso de selección de los comerciantes no será politizado y que la prioridad será para los mercaderes organizados y reconocidos formalmente por la alcaldía que deseen trasladarse al nuevo mercado.

El funcionario aclaró que todavía no se ha iniciado la escogencia oficial de quienes ocuparán los espacios, debido a que primero deben concluir las normativas y reglamentos que regirán el funcionamiento del centro.

El nuevo mercado cuenta con 212 casillas distribuidas en seis pabellones, incluyendo un área destinada a los artesanos, la cual será coordinada junto a la Asociación de Artesanos de La Altagracia.

Sobre los vendedores que actualmente ocupan áreas exteriores del mercado viejo, Chevalier afirmó que muchos de ellos utilizan espacios públicos de manera irregular.

Sobre la infraestructura y suministro de agua

"No se puede premiar la ilegalidad", expresó, aunque señaló que algunos casos podrían ser evaluados individualmente.

Otro de los temas que ha retrasado la apertura del mercado ha sido el abastecimiento de agua potable. En ese sentido, informó que se construirán cuatro pozos para garantizar el suministro del servicio.

De acuerdo con lo explicado, dos de los pozos serán ejecutados por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y los otros dos por la alcaldía, además de contemplarse una conexión al acueducto de Higüey.

Chevalier indicó que ya se realizan los procesos administrativos para redirigir recursos y acelerar la solución del problema.

El nuevo mercado municipal fue inaugurado como parte de un proyecto impulsado por el Gobierno para modernizar y reorganizar el comercio en Higüey, luego de más de una década de espera.