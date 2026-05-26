Faride Raful advierte que tomarán medidas contra motoristas que incumplan la ley

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ofreció declaraciones sobre los operativos contra motoristas y la reunión que sostendrá con asociaciones de motoconchistas. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

"Nosotros, de todas maneras, seguiremos trabajando, como hicimos este fin de semana cuando iniciamos y anunciamos el operativo en el Gran Santo Domingo contra todas las motocicletas que incumplan con la ley vigente en la República Dominicana", fueron las palabras de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, al ser cuestionada sobre la reunión que sostendrá este martes con distintas asociaciones de motoconchistas.

La reunión se realizará luego de varios hechos ocurridos en el país en los últimos meses, como el caso del chofer de basura ultimado por una horda de motoristas en la provincia Santiago, y el del conductor de Transporte Estudiantil (TRAE) que fue agredido por un motorista tras una discusión mientras trasladaba a un grupo de estudiantes hacia su escuela.

"Hay motoconchistas que suben arriba de las aceras, motociclistas que andan sin los documentos y sin el casco correspondiente, motoristas que se van en rojo, entre otras cosas: todos estos serán retenidos de sus motores. Vamos a tomar medidas hasta que se entienda que lamentablemente nadie está por encima de la ley y que tenemos que seguir trabajando", afirmó la ministra.

En ese mismo tenor, Raful dijo que también serán fiscalizados todos los motociclistas, en la medida de lo posible, para verificar si portan armas de fuego y si estas son legales o ilegales.

"Vamos a participar precisamente esta tarde, a las 3:00 de la tarde, en el Ministerio de Interior y Policía con algunas asociaciones de motoconchistas que quieren incorporarse al plan de seguridad que estamos desarrollando y después sobre todo las medidas que tomamos este fin de semana de fiscalización de todas las paradas para poder verificar quiénes son los miembros de las mismas y poder tener control de nuestro territorio a través de las comandancias regionales", explicó la ministra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/whatsapp-image-2026-05-26-at-122657-pm-16281906.jpeg La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, durante un conversatorio realizado este martes. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

No será la última reunión

Con respecto a la reunión que el ministerio sostendrá este martes con diversas asociaciones de motoristas, la ministra afirmó que "es la primera, pero no será la última" e insistió en que continuarán reuniéndose hasta lograr controlar las situaciones en las que se han visto involucrados motoristas en las calles.

"La de hoy es la primera reunión oficial, pero no la última que tendremos para regular todo el sistema de las paradas y por supuesto el levantamiento de las paradas ilegales que vamos a proceder también a desmantelarlas donde quiera que se encuentre" concluyó Faride.