La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, expresó este martes que, en un operativo conjunto con autoridades de seguridad vial, se ejecutarán nuevos procedimientos que tienen como objetivo regularizar el sector motoconchista y velar por el cumplimiento de las normas de tránsito.

"Con el tema de las paradas ilegales seguiremos trabajando en desmantelarlas. Además, estamos trabajando con las licencias de los conductores de motocicletas. Esa es una oportunidad importante para que todos entren en regla", dijo.

Durante un encuentro con representantes de motoconchistas, la ministra aseguró que las federaciones contarán con el apoyo del Gobierno para el proceso de regularización.

En ese sentido, manifestó que desde la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) se realizarán operativos para que el sector motoconchista cumpla con la Ley 63-17.

"Velar porque todos tengan sus cascos, que no crucen el semáforo en rojo, respeten el paso de cebra y den el ejemplo que la sociedad necesita. Tenemos que ser enfáticos, pero también decir que algunos sí usan las motocicletas con el debido cumplimiento de las leyes", afirmó Faride.

"Profilaxis"

Un total de 32 federaciones de motoconchistas estarán trabajando en mesas de reuniones con el Gobierno para evitar incidentes con pasajeros que alteren la tranquilidad pública.

A propósito de un hecho violento que involucró a un chofer de transporte escolar y a motoconchistas, Faride Raful afirmó que desde el ministerio y la Fuerza de Tarea Conjunta realizan iniciativas para evitar ese tipo de actos.

"Las federaciones tendrán que pasar por una especie de profilaxis para la organización de sus miembros. Precisamente ahí evaluarán el nivel de comportamiento de sus integrantes", sostuvo.

Asimismo, manifestó que, si un integrante de cualquiera de las 32 federaciones mantiene un comportamiento arbitrario, las autoridades tomarán las medidas de lugar.

De acuerdo con la ministra, el proceso de fiscalización de los motoconchistas también busca que aquellos que sí cumplen la ley no sean juzgados por acciones delictivas de algunos integrantes.

La próxima reunión con representantes del sector y autoridades del Gobierno está programada para el 26 de junio.

En el encuentro en la sede el ministerio participaron miembros de las federaciones, representantes de la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Leer más Interior y Policía fiscalizará paradas de motoconchos para depurar motoristas ante agresiones